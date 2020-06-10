Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

– Мы рассчитываем выступить в Стокгольме 23 августа, но организаторы пока еще не определились окончательно по видам программы, которые будут на этих соревнованиях, - цитирует «РИА Новости» менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Ранее стало известно, что Ласицкене планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.