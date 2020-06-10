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10 июня 16:58
автор: Ефимов Андрей

Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

– Мы рассчитываем выступить в Стокгольме 23 августа, но организаторы пока еще не определились окончательно по видам программы, которые будут на этих соревнованиях, - цитирует «РИА Новости» менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Ранее стало известно, что Ласицкене планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Напомним, что в мае Ласицкене подала документы в World Athletics на получение нейтрального статуса. Международная ассоциация заявку 27-летней россиянки еще не рассмотрела.

В понедельник стало известно, что World Athletics не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф. При этом если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения Совета организации, включая процесс получение нейтрального статуса (ANA), будут приостановлены.

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Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
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