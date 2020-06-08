World Athletics не будет выдавать нейтральные статусы до выплаты ВФЛА штрафа в пять миллионов World Athletics не будет отвечать на заявления российских легкоатлетов, желающих получить нейтральный статус, до тех пор, пока ВФЛА не выплатит штраф.

- В нашем мартовском заявлении было четко указано, что процесс получение нейтрального статуса (ANA) будет приостановлен, если штраф не будет уплачен к 1 июля, и все решения совета (включая процесс ANA) будут пересмотрены, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы World Athletics.

Отметим, в марте Совет World Athletics принял решение оштрафовать ВФЛА на пять миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил теперь уже бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за подделку документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко предоставил для объяснения пропусков допинг-тестов.