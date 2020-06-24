Матицын отреагировал на открытое письмо легкоатлетов к Владимиру Путину

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался после публикации письма Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой, адресованное президенту России Владимиру Путину.

«Я письма президенту не комментирую. Мы защищаем интересы чистых спортсменов и делаем все необходимое для того, чтобы даже в нейтральном статусе World Athletics не нарушила их права по участию в соревнованиях.

Это никак не связано с теми санкциями, которые были предложены World Athletics по отношению к федерации. Нейтральные спортсмены в соответствии с уставом World Athletics имеют право индивидуально подавать заявки, и World Athletics, я считаю, должна обязательно соблюдать устав и допускать наших нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях», – цитирует министра «Р-Спорт».

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. До 1 июля ВФЛА обязана выплатить 11,6 млн долларов в виде штрафа.

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