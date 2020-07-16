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16 июля 16:18

Плотников будет исполнять обязанности главы ВФЛА

В четверг прошло очередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщает пресс-служба федерации, согласно уставу Всероссийской федерации легкой атлетики, с 29 июля обязанности президента ВФЛА будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников.

Кроме этого во время заседания Плотников подтвердил факт добровольного снятия с себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 28 июля.

Напомним, что в минувший понедельник Юрченко объявил об уходе с поста президента ВФЛА, отметив, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства федерации.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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