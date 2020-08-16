Анжелика Сидорова: В планах пока нет смены спортивного гражданства

- С оптимизмом ли я смотрю в будущее российской легкой атлетики? Немного оптимизма, немного. Но смены гражданства пока что у меня в планах нет. Сейчас я даже об этом не думаю, - цитирует Сидорову ТАСС.

Напомним, что в августе совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из числа членов организации в том случае, если не выплатит 6,31 миллиона долларов штрафа и расходов организации до 15 августа.

В среду, 12 августа, исполняющий обязанности главы ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация выплатила долг World Athletics в полном объеме. Позже World Athletics подтвердила получение средств для погашения невыплаченных платежей ВФЛА, отметив, что первое из условий, установленных рабочей группой, было выполнено в полном объеме.