Зачистка подлецов от легкой атлетики, зачистка Кокорина и трагическая зачистка СКК. Новый аудиоподка

Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала КосторнаяЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову.26.01.2020 02:00Фигурное катаниеТигай Лев
Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светятНа чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову.24.01.2020 20:30Фигурное катаниеТигай Лев
Борис Майоров: «Динамо» будет выше «Спартака»Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, постоянный эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы.30.01.2020 16:30ХоккейДомрачев Владислав
Кучеров и «Тампа-Бэй» набрали крейсерский ходСостоявшийся первого февраля день Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам аж 14 матчей. Глаза разбегались, на кого смотреть. 02.02.2020 09:45ХоккейТрофименко Кирилл
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий неделиНельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное.27.01.2020 19:15Фигурное катаниеТигай Лев
Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 23.01.2020 23:30Фигурное катаниеТигай Лев
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian OpenВ финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России.01.02.2020 16:45ТеннисМысин Николай
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражениюАнастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось.29.01.2020 15:30ТеннисМысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian OpenРафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии.29.01.2020 19:00ТеннисВелиев Эмиль