Россия в международных гоночных чемпионатах. Итоги 2021 года. Часть 2

Россия в международных гоночных чемпионатах. Итоги 2021 года. Часть 1

ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ — прототипы

Российская команда G-Drive Racing отметилась в этом году сразу в трех гоночных сериях. Она выступает в классе LMP2.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)

В зачете чемпионата мира G-Drive Racing не числилась, но стартовала в двух гонках, входящих в его календарь, — «24 часах Ле-Мана» и «6 часах Спа-Франкоршам». В них особых успехов не было. В Ле-Мане экипаж россиянина Романа Русинова с нидерландцем Ником де Врисом и аргентинцем Франко Колапинто стал седьмым в LMP2.

Европейская серия Ле-Ман (ELMS)

В Европейской серии Ле-Ман российская команда трижды попадала на подиум. Русинов, Колапинто и де Врис выиграли «4 часа Ле-Кастелле», а также стали вторыми на «4 часах Ред Булл Ринга». В Австрии у G-Drive Racing был двойной подиум, так как замкнул тройку лучших другой экипаж: Руй Андраде (Ангола), Джон Фалб (США), Роберто Мери (Испания).

В командном зачете по итогам сезона машины российской команды заняли четвертое и шестое места. При этом Фалб и Андраде стали чемпионами ELMS в дополнительном зачете LMP2 Pro-Am.

Азиатская серия Ле-Ман (ALMS)

В феврале G-Drive Racing также отлично выступила в Азиатской серии Ле-Ман. Экипаж российской команды в составе китайца Е Ифэя, австрийцев Фердинанда Габсбурга и Рене Биндера выиграл две гонки и еще в одной стал вторым. Они стали чемпионами ALMS. У экипажа Андраде, Колапинто и Фалба два вторых и одно третье место, и итоговая «бронза».

ТУРИНГ

Кубок мира для туринговых машин (WTCR)

Финальный этап Кубка мира проводился на Сочи Автодроме и на нем выступила российская команда «Лада Спорт». По объективным причинам Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев вели борьбу в самом конце пелотона, но возвращение России в Мировой туринг — это уже неплохо.

Европейская серия для туринговых машин (TCR Europe)

В Европейском туринге на полном расписании в этом году выступал Клим Гаврилов. Россиянин отметился несколькими результатами в первой десятке, а в последней гонке в Барселоне одержал победу. Также в TCR Europe выступал Евгений Леонов, лучшим результатом которого стала девятая позиция в гонке.

GT

GT World Challenge — Европа

Этот континентальный чемпионат включает две серии гонок — спринтерские и на выносливость.

Прошлогодний чемпион европейского GT World Challenge в главном классе Pro россиянин Тимур Богуславский в этом году выступал на полном расписании только в спринте. В экипаже с итальянцем Раффаэле Марчелло он четыре раза финишировал в топ-3 и занял итоговое третье место в спринтерской серии. Также Богуславский вместе с Марчелло и испанцем Даниэлем Хункадельей стал вторым в гонке «8 часов Индианаполиса» в рамках Intercontinental GT Challenge.

Константин Терещенко принимал участие в обоих сериях европейского GT World Challenge и занял третье место в категории Silver. Со своими экипажами Терещенко победил в трех спринтах и в двух гонках на выносливость в своей категории.

Еще один россиянин Леонид Мащицкий занял со своими партнерами по экипажу третье место в категории Pro-Am в главной гонке GT World Challenge — «24 часах Спа». А еще Мащицкий вместе с датчанином Деннисом Линдом выиграл в этом году британский чемпионат GT3.

Другие серии для спорткаров

Отметим успехи экипажа Андрея Муковоза, Станислава Сидорука и Сергея Перегудова в серии 24h. Они четыре раза в сезоне приезжали на подиум и заняли итоговое второе место в классе для машин Porsche 991.

Дмитрий Гвазава вместе с итальянским напарником Андреа Кола одержал три победы и завоевал несколько подиумов в Lamborghini Super Trofeo Europe.

Алексей Веременко со своим экипажем одержал одну победу в классе Cup3 в одной из гонок серии NLS, которая проводится на большом кольце «Нюрубргринга».

РАЛЛИ

Чемпионат мира по ралли в классе 2 (WRC-2)

Россиянин Николай Грязин вместе со штурманом Константином Александровым принял участие в 11 из 12 этапах чемпионата мира по ралли. Правда только девять из них шли в зачет WRC-2. По итогам сезона в этом классе Грязин занял шестое место. На счету российского экипажа одно второе место на Ралли Бельгии и два третьих на Ралли Арктики в Финляндии и Ралли Греции. Также он сумел набрать пару очков в зачет главного класса WRC, став десятым в Португалии и Испании.

Еще Грязин с Александровым приняли участие в четырех из восьми этапов чемпионата Европы (ERC), но под латвийским флагом. Там они выиграли Ралли Лиепая.

Чемпионат мира по ралли в классе 3 (WRC-3) и чемпионат Европы по ралли (ERC)

Алексей Лукьянюк со штурманом Николаем Федоровым стартовали в одной гонке чемпионата мира в WRC-3 в Эстонии. Россияне не только выиграли гонку в своем классе, но заняли седьмое место среди всех участников, включая лидеров Мирового ралли, и заработали четыре очка в WRC.

Главным для Лукьянюка было выступление в чемпионате Европы. Он выигрывал серию в 2018 и 2020 годах, но на этот раз стал только четвертым по итогам сезона.

РАЛЛИ-КРОСС

Чемпионом Европы по ралли-кроссу (Euro Rx) во втором по значимости классе RX3 в этом году стал Юрий Белевский, который правда выступает в серии по швейцарской гоночной лицензии. Он уверенно выиграл титул, победив на четырех этапах из пяти. Третье место в общем зачете занял россиянин Марат Князев (три подиума в сезоне), а пятое его соотечественник Тимур Шигабутдинов (один подиум).

Также Белевский принял участие в заключительном этапе чемпионата мира по ралли-кроссу (World RX) и сенсационно занял второе место в первой гонке, уступив только шведу Йохану Кристофферссону, который день спустя выиграл чемпионский титул.

РАЛЛИ-РЕЙДЫ

Традиционно в этом виде автоспорта у россиян много призовых мест. Перед стартом «Дакара»-2022 напомним об их успехах в 2021 году.

«Дакар»

В зачете грузовиков на главной ралли-рейдовой гонке мира вся первая тройка осталась за командой «КАМАЗ-Мастер». Победу одержал Дмитрий Сотников вместе с Русланом Ахмадеевым и Ильгизом Ахметзяновым. Второе место было у экипажа Антона Шибалова, третье у Айрата Мардеева, а Андрей Каргинов остался седьмым. Сотников с Ахмадеевым и Ахметязяновым победил и на ралли-рейде «Шёлковый путь».

Отметим и результат в общем зачете внедорожников на «Дакаре»-2021, где россиянин Дмитрий Васильев вместе с украинцем Дмитрием Цыро занял шестое место.

Кубок мира по ралли-рейдам FIA

В Кубке мира среди внедорожников россияне из экипажа Денис Кротов/Константин Жильцов выиграли несколько призовых мест и заняли третьи места в общем зачете соответственно среди пилотов и штурманов. Также Павел Лебедев, который выступает вместе со штурманом Кириллом Шубиным, стал третьим в КМ по ралли-рейдам сезона-2021 в категории T3.

В категории Т4 отметим победу Сергея Карякина на гонке «Шёлковый путь», которая входила в зачет Кубка мира.

Кубок мира по бахам FIA

Россиянин Алексей Кузьмич стал обладателем Кубка мира по бахам-2021 среди штурманов. На первой домашней гонке сезона «Северный лес» он выступал вместе с Дмитрием Васильевым, и они ее выиграли. В дальнейшем Кузьмич работал с саудовским пилотом Ясиром Сеайданом, и вместе они победили еще на двух этапах серии.

Чемпионат мира по ралли-рейдам FIM

Россиянин Александр Максимов стал третьим в классе квадроциклов по итогам сезона в чемпионате мира, который проводится Международной мотоциклетной федерацией. Он также победил на домашней гонке «Шёлковый путь».

ДРИФТ

В 2021-м в Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту россияне остались без призовых мест. Победитель 2018 и 2019 годов Георгий Чивчян занял на турнире в Риге 10-е место. Дамир Идиятулин стал 5-м, Евгений Лосев 9-м, а Аркадий Цареградцев 13-м.

МОТОКРОСС

В главном классе чемпионате мира по мотокроссу (MX GP) почти полный сезон провел россиянин Всеволод Брыляков (JWR Honda Racing). Он принял участие в 16 из 18 этапов, но выше 14-го места в гонках не поднимался. Опытнейшей Евгений Бобрышев стартовал только на Гран-при Фландрии, где занял 15-е место во втором заезде.

Во втором по статусу классе ЧМ по мотокроссу (MX2) шесть этапов провел Тимур Петрашин. В четырех гонках он замыкал очковую зону на 20-й позиции.

Осенью в Италии сборная России в составе Брылякова, Петрашина и Бобрышева также приняла участие в командном турнире Мотокросс наций, где показала лучший результат в своей истории — четвертое место.

СПИДВЕЙ

В 2021 году первым в истории российским чемпионом мира по спидвею стал Артём Лагута. Он выиграл пять из 11 этапов серии Спидвей Гран-при (SGP), и ни на одном не опускался ниже пятого места. Третье место в чемпионате мира в третий раз в своей карьере занял еще один россиянин Эмиль Сайфутдинов.

В чемпионате мира по ледовому спидвею россияне традиционно заняли три первых места. Титул завоевал Динар Валеев, второе место у Игоря Кононова, третье у Дмитрия Хомицевича.