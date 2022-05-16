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«Здесь русских не любят - в каждом видят шпиона». «Советский спорт» покоряет Гондурас и Никарагуа

Гонка «Лиги героев» продолжается – экипаж с журналистом «Советского спорта» мчит в сторону Панамы. Сегодня выезжали из Сальвадора, проскакивали Гондурас на всей скорости и въезжали в Никарагуа. Три страны и четыре границы за один день. Поэтому материал в основном про пересечение границ в этих республиках, которые принято величать «банановыми».
«Здесь русских не любят - в каждом видят шпиона». «Советский спорт» покоряет Гондурас и Никарагуа
16 мая 2022 20:49
автор: Степан Чаушьян

САЛЬВАДОР

Начнем с Сальвадора, про въезд и пребывание в котором мы уже рассказывали в другом материале. По выезду нареканий тоже не было. Чтобы покинуть государство, понадобилось минимум бумаг и всего лишь пара формальностей. Выпускают легко. Видимо, дело в том, что Сальвадор находится в союзе с соседними Гватемалой и Гондурасом – располагается между ними.

Вот сальвадорские пограничники и оставили все сложности своим коллегам, пропуская наземных туристов через свою территорию без проблем. Проехали, но понимали, что всё самое сложное еще впереди.

ГОНДУРАС

На границе страны с не самым приятным имиджем мы ожидали проблем. И они нас настигли. Пограничники прицепились к какому-то документу, который они вообще не должны были видеть – задались вопросом, как машина с панамскими номерами попала в Канкун, откуда мы и стартовали. На слова о том, что ее туда перегнал другой человек, а мы возвращаем нашу ласточку домой, они потребовали еще какие-то бумаги, хотя к нашему отдельно взятому въезду это не имело ни малейшего отношения.

Проблемы перевода взялся решать какой-то местный англоязычный парень в форменном голубом поло, но без всяких опознавательных бейджей – явно не официальное лицо, которое очень хочет на него походить. От таких – добра не жди. Параллельно нам помогала добродушная бабуля – официальная служащая, которая занимает на границе какую-то незначительную должность, но очень позитивно относится к туристам, понимая, что они важны для страны. А может, она просто любит Россию.

В общем, женщина успела подойти первой, чтобы сказать, что официальный работник назвал свою цену за «услуги» – 15 долларов. Приемлемо. Потом подошел «жук» в поло и назвал свою цену вопроса – 500 лемпиров, что больше 15 долларов, но все еще приемлемо, чтобы не тратить лишнее время на доказывание пограничникам, что ты не слон. Ударили по рукам. Он попросил подождать у машины. Вернувшись, он сказал, что цена выросла… в три раза – до 1500 местных денег – с 20-ти до 60-ти долларов. Этого мы уже терпеть не могли. Начались качели.

У границы нам старалась помочь местная девушка. В итоге цена упала до 1000 лемпиров, что составляет примерно 40 долларов. Меньше посредник брать наотрез отказывался, даже под угрозой, что мы обратимся в полицию, понимая, что полностью правы в этой ситуации. Но полиция – это потерянное время, а нам вечером еще предстоял сложный въезд в Никарагуа. Спустя полчаса согласились на эту цену, понимая, что переплачиваем втрое. Еще через 5 минут документы были готовы – нам их принес тип в поло. Даже чек за какие-то официальные услуги притащил. Отдал. Но когда прощался, начал требовать еще оплату своих услуг. Эту наглость терпеть уже было нельзя. Он и так почти все деньги забрал себе, пограничнику, кажется, ничего не оставив. Чтобы не дошло до драки, сели в авто и с пробуксовками стартанули вглубь Гондураса, мечтая поскорее проскочить эту страну.

До границы с Никарагуа добрались к вечеру, по пути преодолев порядка 160-ти километров, 40 из которых были грубой гравийной дорогой в сторону тихоокеанского пляжа. Хотели увезти из Гондураса хоть какие-то положительные впечатления. Отчасти удалось. В бодром расположении духа, полным пониманием, что Гондурасом назвали все-таки ту страну, которую было нужно, но с дурными предчувствиями мы подъехали к никарагуанской границе.

НИКАРАГУА

Проблемы начались сразу же: с нас при въезде требовали не только ПЦР-тесты, но еще и чеки за их оплату. Естественно, чеки никто не сохранил. Пришлось включать режим чайников и измором брать пожилую леди, которая сдалась минут через 15, сказав, что нам обязательно позвонят из Министерства здравоохранения Никарагуа. Дальше, после дезинфекции машины, была, собственно, сама граница, на которой мы настраивались провести порядка пяти не самых приятных в нашей жизни часов.

Как говорится, готовься к худшему, но надейся на лучшее. Это лучшее с нами и произошло. Да, нам задавали много вопросов. Да, на нас смотрели с недоверием. Да, сверяли печати в паспортах – от Мексики и до Никарагуа, а также уточняли наш дальнейший маршрут. Но все прошло очень неплохо – без дополнительных проблем. Полностью въезд в Никарагуа занял не больше двух часов – даже быстрее, чем в Белизе.

Пока мы ждали, когда местный сотрудник спецслужб составит полный рапорт о двух русских, проникающих на территорию его родины, мы разговорились с местным гидом.

– Здесь со всеми русскими так: куча вопросов, ворох бумаг, жесткие досмотры, – сказал упитанный молодой человек, постоянно заходивший в офис к КГБ-шнику.

– А с другими все проходит легче? – уточнил я.

– Конечно. Для других это занимает минут 15.

– Странно. Я думал, что Россия дружит с Никарагуа. Вы же первыми признали Крым частью России и независимость Абхазии и Южной Осетии.

– Народ к вам нормально относится, но официальные лица русских не любят – в каждом видят шпиона. Не разрешают ввозить дроны, профессиональные фотоаппараты. А ведь у нас красивая страна. Так хотелось бы эту красоту показать тем, кто сюда приехать не может.

Позже выяснилось, что именно политическая и стратегическая дружба между Россией и Никарагуа и сыграла злую шутку с простыми туристами. Местные лидеры считают, что российские спецслужбы спят и видят, как бы добыть разведданные об их крошечном государстве. Вот они и придираются к каждому россиянину, которые въезжает в Никарагуа. И ни дай бог вам везти с собой дрон или профессиональный фотоаппарат.

Чтобы добить нас под конец дня, сразу после границы полил тропический ливень с сильнейшей грозой, да такой сильный, что дорогу практически не было видно. Этот водопад не останавливался на протяжении двух часов, пока мы ехали до колониального городка под названием Леон. Но на месте мы поняли, что Никарагуа скоро компенсирует нам все «страдания». А об этом уже в следующем материале.

Вместо постскриптума – немного о «турнирном раскладе». У нас же гонка. Команда блогеров на нашей бывшей черной машине уже укатила в Коста-Рику, решив не задерживаться в государстве, лишившем их квадрокоптера. Они идут первыми, но планируют задержаться в самой красивой стране на нашем пути подольше. Парни, снимающие фильм для YouTube, наоборот, отстают на день. Но все еще впереди, ведь мы преодолели только середину пути. Интересно, какие бы коэффициенты на нашу победу дала букмекерская контора «Лига ставок», которая организует этот автопробег? Жаль, что такие пари уже официально заключать нельзя. Было бы интересно поставить на себя пару тысяч гондурасских лемпиров.

источник: «Советский спорт»
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«Здесь русских не любят - в каждом видят шпиона». «Советский спорт» покоряет Гондурас и Никарагуа
«Здесь русских не любят - в каждом видят шпиона». «Советский спорт» покоряет Гондурас и Никарагуа
Гонка «Лиги героев» продолжается – экипаж с журналистом «Советского спорта» мчит в сторону Панамы. Сегодня выезжали из Сальвадора, проскакивали Гондурас на всей скорости и въезжали в Никарагуа. Три страны и четыре границы за один день. Поэтому материал в основном про пересечение границ в этих республиках, которые принято величать «банановыми».
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