«Ты у меня первый русский». Похождения человека из «Советского Спорта» в криминальной столице мира

Все сгорело

Антигуа, что в переводе с латыни означает «древний» – стандартный старинный городок, охраняемый ЮНЕСКО. Здесь много старых одноэтажных зданий, куча аутентичных заведений, море местных, переодетых в традиционную одежду, и бесконечные толпы туристов со всего мира. Городок доставит массу удовольствия, если вы до этого не были в кубинском Тринидаде и еще большом количестве других похожих памятников архитектуры, разбросанных по всему свету. Но для настоящих искателей приключений этот город – лишь небольшая передышка на пути к настоящим переживаниям.

И эти самые переживания начались, как только мы выехали из города. Заводя машину, мы забыли выключить инвертор, который превращает обычный прикуриватель в розетку на 220 вольт. В итоге обесточенными остались телефоны и ноутбуки. Сначала мы испугались, что накрылась вся техника, включая сам инвертор, но опытным путем быстро поняли, что не работает прикуриватель. Видимо, дело было в предохранителе, которого про запас у нас не было. Пришлось искать местный автосервис… в Гватемале.

Заехали в какой-то кустарный ремонт автомобилей, который вывесками на испанском языке обещал и электрика, и механика, и чуть ли не массаж с бесплатным баром. На деле пришлось незадачливому парнишке объяснять, что для ремонта нашей поломки не надо разбирать весь автомобиль. А то уже показалось, что приехав на сервис с небольшой проблемой, мы рискуем остаться там надолго с автомобилем, который не заводится.

Через полчаса, которые заняли поиски коробки с предохранителями, он нашел сгоревший и протянул нам. Но поломка не была устранена. Нашего испанского не хватило на то, чтобы понять, что он от нас хочет. В итоге мальчонка просто махнул рукой, вскочил на мотоцикл и куда-то укатил. Правда, через пять минут он вернулся с купленным предохранителям и спас нам всю работу и дорогу. Обошлось это удовольствие всего в 500 рублей, или 50 местных кетцалей.

Кстати, местные деньги назвали в честь птицы кетцаль, обитающей в Гватемале. Она изображена на банкнотах. Она же является и местным символом. Дело в том, что это чуть ли не единственная птица, которая не может не только размножаться, но даже жить в неволе. Гватемальцы выбрали ее в качестве эдакого идола, чтобы показать всему миру свою свободолюбивость.

Столица преступлений

Но очень скоро нам пришлось проститься с этой свободной страной. Выезд из Гватемалы много времени не занял – милая девушка сверила VIN нашего авто с документами и отпустила и нас, и машину на все четыре стороны, а точнее – в Сальвадор. Местная граница тоже проблем не доставила. Главным документом для сальвадорских таможенников было разрешение на проезд автомобиля по Гватемале. Они, видимо, работают по принципу «если гватемальцы пропустили, значит все в порядке». Еще одна милая девушка с радостью помогла со всеми бумагами, правда, удивившись, увидев мой паспорт.

– Ты из России?

– Да. Тут не много русских бывает?

– Ты у меня первый русский, а на границе я работаю уже давно.

Признаюсь, въезжали мы в эту страну с опаской. Дело в том, что она славится преступностью, а знакомые советовали проехать ее насквозь, даже не открывая окон. Просто в 2016 году Сальвадор занял первое место по количеству убийств на душу населения и стал преступной столицей планеты. Местные банды, Мара Сальватруча и Банда 18-й улицы, ведут непримиримую войну друг с другом и с полицией. Каждый день гибнет много людей. Недавно даже американского туриста обезглавили. Он к криминальной войне не имел никакого отношения – просто попал под горячую руку людей, которые ненавидят США.

Правда, въехав в страну, мы поняли, что старый имидж Сальвадора сильно опережает реальную информацию. За последнее время страна поднялась вместе с ценами на местный кофе. Дороги починили, а города украсили, как смогли. Да и на улицах стало спокойнее.

Удивило, что местные даже не обращают внимание на иностранную машину, которой управляют два белых «гринго». А ведь ехали мы не только по основным магистралям, но и сворачивали на дороги, которые так назвать никто даже в России не решился бы – искали одну живописную церковь из путеводителей. Храм не нашли – ехали к церквушке, которая носит то же название, но живописной ее никак не назовешь – скорее, кирпичный барак за высоким забором. Зато нам удалось познакомиться с деревенским населением Сальвадора. Ну как познакомиться… Ощутить на себе их безразличие – полное отсутствие интереса к такой экзотике, которую можно сравнить с двумя африканцами на кабриолете, которые случайно оказались в глухом селе, скажем, Тверской области. Никто даже не обернулся – дети продолжали играть, взрослые – работать: собирать кукурузу, везти грузы на телеге, в которую запряжены быки, продавать ананасы и манго. В столице, тоже Сальвадоре, была такая же картина.

За время прогулки по центру города, полуразрушенному и упадочном прототипу Вавилона, мы не то что агрессии не встретили, даже ни одного косого взгляда на себе не поймали. Но жить все же решили в фешенебельном районе – местной Санта-Барбаре, или Барвихе, если хотите. Дома здесь окружают четырехметровые заботы с двумя рядами колючей проволоки, по которой пропущено электричество. Ворота охраняют люди в форме и с дробовиками, а сами жилища больше напоминают крепости, готовые и к войне, и к длительной осаде.

«Береженого бог бережет», – подумали мы и забронировали пятизвездочный отель. На свой официальный рейтинг он не тянул, зато один номер стоил порядка 60-ти долларов США, и безопасность была на уровне. Кстати, цена – это не перевод с местных денег в доллары для удобства. Американские доллары – это и есть местная валюта. В какой-то момент местные устали от постоянной инфляции и бесконечных деноминаций, и приняли американские доллары официальной валютой в своей стране. А ведь США здесь ненавидят настолько, что не только обезглавить туриста могут, но и своего же парнишку убить, если он надел «неправильную» одежду – из Штатов.

Но нам было спокойно. Учитывая международную обстановку, к русским здесь должны относиться хорошо. Это подтвердилось дважды. Первый раз, когда добродушная местная старушка пропустила нас через свой дом к тихоокеанскому пляжу: когда она спросила, не американцы ли мы, пришлось вспоминать, как по-испански будет слово «наоборот». А второй раз, когда натасканное на слово «русо» ухо выхватило разговор двух столичных старцев – они обсуждали перипетии политической борьбы между Россией и Америкой, отдавая предпочтение нашей стране. В этот момент можно было выдохнуть.

Самое страшное – впереди

Но расслабляться рано. Впереди нас ждет Гондурас, в котором находиться сейчас даже опаснее, чем в Сальвадоре 2016-го, а также пересечение границы с Никарагуа. Именно там на пять часов застряли наши конкуренты из команды блогеров. Их не захотели пускать, когда в чемодане обнаружили дрон для съемки с воздуха. Водителя даже всерьез собирались посадить в тюрьму в качестве международного шпиона. В итоге, чтобы проехать, квадрокоптер пришлось оставить на границе вместе с огромным количеством нервных клеток. Хоть у нас и нет беспилотников, но мы уже готовы пройти все круги ада, чтобы попасть в Никарагуа.

Панамериканская гонка «Лига героев» продолжается.