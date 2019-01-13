Мардеев наряду с Каргиновым снялся с «Дакара» - Советский спорт
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Авто/Мото13 января 2019 06:40Источник: «КАМАЗ-мастер»Автор: Сметанникова Дарья

Мардеев наряду с Каргиновым снялся с «Дакара»

«КАМАЗ-Мастер» продолжит выступать на «Дакаре» двумя экипажами.

По информации пресс-службы российской команды, ралли-рейд не сможет продолжить Айрат Мардеев, в автомобиле которого были обнаружены трещины в блоке цилиндров двигателя.

Мастера КАМАЗ могли бы заменить мотор, но это запрещено регламентом соревнований.

Ранее с «Дакара» сняли экипаж Андрея Каргинова решением судей за то, что тот сбил зрителя и не остановился.

В ралли-рейде продолжают участие экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.

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