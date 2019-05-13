Российский гонщик Константин Терещенков финишировал на самой опасной трассе в Монце

На стартовой прямой в Монце пилоты набирают самую высокую скорость в сезоне, а заканчивается это спустя 1,3 км резким торможением. Гравийные полосы на некоторых поворотах заасфальтироваоли, но менее коварными эти участки не стали.

Первым во время свободных заездов в минувший уик-энд опасность поворота на личном примере имел возможность оценить Лео Руссель, влетевший на своем болиде в заградительные барьеры. Гонщик был доставлен сначала в местный медицинский центр, а затем и в окружную больницу для обследования.

Вторая гонка сезона 4-часовых заездов европейской серии Ле-Ман принесла первую победу российскому болиду Aurus команды G-Drive Racing, прошедшем дистанцию почти на 0,3 секунды быстрее ближайшего преследователя.

Команде Panis Barthez Competition, в составе которой был и россиянин Константин Терещенко удалось достичь финишной черты. Напомним, на предыдущем этапе в Испании Терещенко и партнерам пришлось сойти с дистанции на последнем круге.

Европейская серия Ле-Ман. Монца

1. G-Drive Racing (номер машины 26). Aurus 01 – Gibson – 1:36.979

2. IDEC Sport (28). Oreca 07 - Gibson – 1:37.274

3. United Autosports (32). Ligier JSP217 – Gibson – 1:37.213

4. United Autosports (22). Ligier JSP217 – Gibson - 1:38.272

5. Graff (39). Oreca 07 – Gibson - 1:37.449

6. Duqueine Engineering (30). Oreca 07 – Gibson - 1:37.349

7. Panis Barthez Competition (24). Ligier JSP217 – Gibson - 1:38.621

8. Cool Racing (37). Oreca 07 – Gibson - 1:37.411

9. Panis Barthez Competition (23). Ligier JSP217 – Gibson - 1:38.335

10. DragonSpeed (21). Oreca 07 – Gibson - 1:37.280

Общий зачет

1. G-Drive Racing (номер машины 26) – 38 очков

2. IDEC Sport (28) - 36

3. DragonSpeed (21) - 26

4. Duqueine Engineering (30) - 23

5. United Autosports (22) - 20

6. Graff (39) - 20

7. United Autosports (32) - 15.5

8. Cool Racing (37) - 11

9. Panis Barthez Competition (24) - 6

10. RLR MSport (43) - 4

11. Panis Barthez Competition (23) – 3…