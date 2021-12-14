FIB одобрила заявку Кемерова на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2023 году

Исполком Международной федерации бенди одобрил заявку Кемерова на проведение у себя чемпионата мира 2023 года.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что ближайший турнир, запланированный на период с 27 марта по 3 апреля, также состоится в России - его примет Сыктывкар, а Кубок мира-2022 пройдет в Красноярске.

Действующим чемпионом мира по хоккею с мячом является сборная России, выигрывавшая трофей дважды подряд в 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир, запланированный в Иркутске, не состоялся из-за пандемии коронавируса.