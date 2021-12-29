Определились даты проведения ЧМ по хоккею с мячом 2022 года

Стали известны даты проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году.

Как сообщает Международная федерация бенди, турнир пройдет в Иркутске с 9 по 16 октября 2022 года.

Напомним, изначально первенство должно было состояться в 2020 году, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса сначала на 2021, а затем и на 2022 год.

Таким образом, в следующем году Россия примет сразу два мировых чемпионата, поскольку турнир 2021 года в Сыктывкаре также был перенесен на 2022 в связи с отказом от участия сборных Швеции, Норвегии и Финляндии.

В марте 2022 года пройдет первенство в Сыктывкаре, а в октябре - в Иркутске.