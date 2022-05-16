Сергей Мяус: Янко мог найти подход к каждому игроку

Экс-наставник сборной России Сергей Мяус отреагировал на новость о смерти бывшего тренера национальной команды Владимира Янко.

Напомним, что 73-летний специалист скончался 16 мая.

«Его отличало чувство юмора и ответственности. Он умел настроить ребят, мог найти подход к каждому игроку - большой тренер, большой человек. Еще мне импонировало, что у него всегда была грамотная русская речь, и даже при плохой игре, что с ним случалось редко, он умел делать веселое, добродушное лицо. Он никогда не показывал своих эмоций и переживаний», - цитирует Мяуса ТАСС.

На посту главного тренера сборных СССР и России Янко неоднократно приводил национальные команды к победам в различных турнирах, в том числе на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

Отметим, что Янко является единственным отечественным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разных клуба: красноярский «Енисей», архангельский «Водником», московское и казанское «Динамо». Последние три команды под руководством специалиста побеждали на Кубке мира.