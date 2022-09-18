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«СКА-Нефтяник» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Енисей»

Хабаровский клуб стал восьмикратным обладателем трофея.
18 сентября 2022 13:30
автор: Александр Поволоцкий

«СКА-Нефтяник» обыграл красноярский «Енисей» в финальном матче Кубка России по хоккею с мячом.

Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу хабаровской команды.

В составе армейцев покер оформил Туомас Мяаття. Финский хоккеист забил на 39-й, 49-й, 52-й, 63-й минутах. Также за «СКА-Нефтяник» забивали Роман Дарковский (11), Дмитрий Сидоров (27), Алексей Торгонский (42), Владимир Каланчин (46), Максим Василенко (57), Алан Джусоев (61).

У »Енисея» отличились Сергей Ломанов (3, 68), Иван Шевцов (17, 67), Вячеслав Нелюбин (59).

источник: «Советский спорт»
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