Хоккей с мячом умирает без России. На некоторым матчи чемпионата мира не пришло и 30 человек

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2023 года показал ужасную посещаемость.

Особенно это касается матчей без участия хозяев шведов, например игру Казахстан - Финляндия решили посмотреть 25 человек, сообщает Sportbox. По данным «Комсомольской правды» больше тысячи зрителей наблюдалось всего на двух игр, одна из них финал Швеция - Финляндия (1946 зрителей), его выиграла Швеция, которая взяла 13-й титул и обошла по этому показателю Россию, которая отстранена на неопределенный срок.

Добавим, что на турнире 2023 года участвовали пять национальных команд: Швеция, Норвегия, Финляндия, Казахстан и США.