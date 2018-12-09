Россия переиграла Финляндию на турнире четырех наций

Хоккей с мячом 09 декабря 2018 16:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Сборная России по хоккею с мячом убедительно (8:5) переиграла команду Финляндии на турнире четырех наций, который завершается в шведском Реттвике.

Голы у россиян забили Владимир Каланчин и Алан Джусоев (по два), Андрей Прокопьев, Алмаз Миргазов, Юрий Викулин и Евгений Дергаев.

Однако этой победы для первого места в турнире оказалось не достаточно. Чтобы выиграть его россиянам нужно было побеждать с разницей в шесть мячей. И наша команда была близка к этому. На 86-й минуте счет стал 8:3 в пользу сборной России, но в оставшееся время отличились финны Теему и Томми Мяятя.