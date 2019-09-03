Дмитрий Квартальнов: Второй период нас немного выхлестнул

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий клубной пресс-службе после поражения от московского ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).
«Я думаю, мы не очень хорошо сыграли второй период. Соперник накладывал звенья, были моменты. Второй период нас немного выхлестнул, я считаю. Остальные два периода были равные.
Играют две большие команды, хороший матч. Есть какие-то вопросы. Но мы будем работать над тем, чтобы их было меньше», – заявил специалист.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 сентября. Команде предстоит гостевой матч против «Йокерита», а ЦСКА днем ранее примет в Москве «Нефтехимик».
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