Звезды бенди поздравят почетного президента федерации Альбера Поморцева 25 сентября 2019 года в Москве состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия Почётного Президента Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Альбера Ивановича Поморцева.

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В рамках торжества, которое организует Федерация хоккея с мячом России, состоится чествование юбиляра, а также презентация уникальных музейных экспонатов из личной коллекции известного спортивного функционера.

Среди приглашенных почетных гостей: Почетный вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин, Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой Александр Якушев, Борис Майоров, Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев, олимпийский чемпион по фигурному катанию, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, многократные чемпионы мира по хоккею с мячом Михаил Осинцев, Владимир Плавунов, Владимир Янко, депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев и другие.