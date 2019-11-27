Борис Скрынник: Проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске ничего не угрожает Турнир должен пройти с 29 марта по 5 апреля 2020 года.

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Президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что, по его мнению, проведению чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске и Шелехове ничего не угрожает.

«Комментировать пока нечего. Я считаю, что чемпионату мира в Иркутске ничего не угрожает», - сказал Скрынник ТАСС.

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

Окончательное решение по российскому вопросу будет принято на внеочередном заседание исполкома WADA 9 декабря.