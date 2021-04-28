Застрелился четырехкратный чемпион мира Гейзель

По информации «Советского спорта», в Кемерово застрелился четырехкратный чемпион мира, самый титулованный хоккеист «Кузбасса» экс-вратарь Роман Гейзель.

Практически всю свою профессиональную карьеру Гейзель провел в кемеровском клубе (1998-2012), после чего сыграл один сезон в составе новосибирского Сибсельмаша.

Всего в составе сборной России по хоккею с мячом вратарь выиграл шесть комплектов наград (четыре золотых и две серебренных медали).

На внутрироссийских соревнованиях Гейзель с «Кузбасссрм» два раза становился вторым и шесть раз - третьим в чемпионате страны и дважды выигрывал кубок России.