Федерация хоккея с мячом России подтвердила самоубийство Гейзеля

Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) подтвердила, что экс-вратарь «Кузбасса» Роман Гейзель покончил жизнь самоубийством.

«Сегодня Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются.

Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом», - написано в сообщении пресс-службы ФХМР.

Отметим, что в составе «Кузбасса» спортсмен выигрывал Кубок России (2003, 2007), также на его счету десять медалей чемпионата страны (четыре серебряных и шесть бронзовых).

В составе сборной России Гейзель четыре раза побеждал на чемпионатах мира (2006-2008, 2011). Кроме того, он дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011).