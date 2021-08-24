Швеция и Финляндия отказались участвовать в чемпионате мира в Иркутске

Сборная Швеции по хоккею с мячом не приедет в Иркутск для участия в чемпионате мира.

Как сообщает официальный сайт национальной федерации, решение принято из-за распространения коронавируса.

«Мы знаем, что нас ждет арена мирового уровня и что до сих пор сделано все, чтобы можно было провести чемпионат мира. Но из-за уважения к здоровью наших игроков и других, Швеция не может сейчас участвовать в турнире», - заявил глава шведской ассоциации Пер-Андерс Густафссон.

Добавим, что ранее от участия в чемпионате мира отказались сборные Финляндии и Норвегии.

Напомним, что турнир в Иркутске должен был пройти в 2020 году, но был отменен из-за пандемии. Действующим чемпионом мира является сборная России.