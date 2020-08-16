Протирая биты и измеряя температуру. Как живет бейсбол в России

- Что входит в ближайшие планы? - В настоящее время произошло объединение в единую целую организацию международных европейских федераций по бейсболу и софтболу. Мы сейчас на уровне Москвы идем к тому, чтобы наши две федерации тоже объединили свои действия, так как тренировочная программа, оборудование и по бейсболу, и по софтболу полностью совпадают и по гендерному принципу (мужской/женский – бейсбол/софтбол). К тому же, даже в Москве софтбольных баз и полей для соревнований вообще нет, а другие бейсбольные базы в техническом отношении менее укомплектованы и, соответственно, слабее.

Благодаря новым тренажерам и измерительным приборам осуществляется анализ характеристик бросков и ударов, что для тренерского состава является очень сильным подспорьем в системе тренировок. В анализе техники более молодых игроков можно увидеть, как меняется, развивается уровень спортсменов, их возможностей, умений и сил. Иными словами, анализируется полный объем характеристик бейсболистови софтболистокв ходе тренировочной программы. Дело в том, что в бейсболе и софтболе используется очень сложное многосоставное движение «бросок/удар», и мы видим только результат, к примеру,скорость полета мяча. А вот что влияет на конкретную скорость мяча, мы определить без специальной техники не смогли бы. Соответственно, когда мы видим благодаря новой аппаратуре, что какой-нибудь сустав или часть тела спортсмена работает хуже, то,имея современные технологии, можем усиленно над ними работать. От этого значительно улучшается качество тренировок.

- Богдан Леонидович, чемпионат России по бейсболу проводится на новой тренировочной базе. Можно ли уже сейчас говорить о том, что новейшая техническая база повысила качество подготовки? - Новая техническая база дает возможность тренироваться круглогодично, так как есть два открытых поля и еще два закрытых в каркасном здании. У нас ведь есть не только бейсбол, но и софтбол и другие игры. И тренировочные занятия могут проходить здесь же, и – что очень важно – круглогодично и всесезонно. Получается, что в России это единственная тренировочная база такого класса. Тот инвентарь, который здесь есть, действительно, один из самых лучших в стране: при его создании учитывались все последние и новейшие разработки лучших тренировочных центров Америки и Европы.

Сейчас наш спортивный комплекс, фактически, стал самым продвинутым и перспективным в Восточной Европе. Европейская федерация написала нам благодарственное письмо, так как в прошлом году у нас проводили Кубок кубков, на котором «РусСтар» тоже участвовал и смог обойти команды таких стран, как Великобритания, Болгария, Литва и др. Мы вышли дальше в Кубок чемпионов, поднялись на новый уровень и результаты движения вверх очевидны. Мы двигаемся вперед очень хорошими темпами.

ДЛЯ ПОБЕД ВСЕ ЕСТЬ

- Бейсбольный сезон начинается в конце апреля – начале мая, также должен был состояться основной сбор на Тенерифе в апреле текущего года, но из-за пандемии все было отменено. Какой моральный настрой у игроков?

- Ребята чувствуют, что они потеряли фактически год. Спортсмен без соревнования – это не спортсмен, желание тренироваться резко падает. В этом году помимо чемпионата Европы есть турнир еще в Чехии, на который мы тоже должны были ехать. Ребята сейчас стараются и все понимают, что этот сезон непредсказуемый вообще. Надо отметить, что в этом году выдался самый короткий сезон за всю историю чемпионата.

Уверен, также можно сказать, что во всех видах спорта сейчас аналогичная ситуация, не только в бейсболе и софтболе. Сложившееся положение дел в связи с пандемией давит на всех спортсменов, но есть большие надежды на следующий год, когда здесь, на RusStarArena, будет проходить чемпионат Европы. Европейская федерация все чемпионаты перенесла на следующий год, поэтому молодежный чемпионат (квалификация) и национальный чемпионат будем проводить здесь же через год. Так что будем тренироваться дальше и серьезно рассчитываем попасть в призеры чемпионата Европы. Все для этого есть.

ИГРОКАМ С КУБЫ В РОССИИ НЕ ЖАРКО

- В прошлом году чемпионом России по бейсболу стал «Москвич», обойдя «РусСтар» со счетом 4:3. Что Вы ждете от чемпионата России 2020?

- Первые три игры «РусСтар» выиграл у «Москвича» и повел в сериидо 4-х побед со счетом 3-0, но проиграл в итоге со счетом 3-4. Сезон очень затянулся, и все последующие игры, которые были проиграны, проходили при температуре от 0 до +5 градусов. У нас остался хороший видеоотчет, как происходила последняя игра: падал сильный снег, и ребята с Кубы абсолютно к такой температуре не были готовы. У нас стояли обогреватели, но сейчас по сравнению с прошлым годом мы оборудовали дагауты (скамейки для запасных игроков) и вентиляторами, и обогревателями, используемыми в зависимости от сезона. Здесь мы учли опыт американских стадионов таких, как в Нью-Йорке или Бостоне. Сейчас наш стадион соответствует всем мировым нормам. Текущий сезон будет корочеиз-за пандемии, и мы надеемся, что все игры будут интереснее.

Фотография Марка Ильина

ПРОТИРАЯ МЯЧИ И БИТЫ

- Матчи Чемпионата России по бейсболу будут проходить со зрителями. Несмотря на то, что этот вид спорта в нашей стране достаточно молодой, тем не менее, у него уже есть свои преданные болельщики. Эмоциональная поддержка со стороны зрителей является залогом интересной игры. Что было сделано, чтобы чемпионат проходил в привычном формате?

- В привычном формате чемпионат России провести, конечно нельзя, так как Роспотребнадзор выставил ограничения, в том числе, в отношении посадок зрителей на расстоянии в 1,5 метра. Все сидения трибун проклеены, есть четкое разделение, где можно сидеть, где нельзя. Есть зона, куда могут подниматься другие команды и игроки, и есть вторая часть трибуны: туда могут зайти непосредственно сами зрители. Кроме этого, Роспотребнадзор также выставил условие прохождения перед каждым туром теста на covid-19. И при входе на территорию стадиона всем без исключения меряют температуру. В этом году есть запрет на употребление еды на трибунах.

Не самое для нас приятное ограничение: отмена торжественной части открытия чемпионата. Есть еще обязательная протирка мячей, бит, присутствуют и другие нюансы, ограничения, которые приходится соблюдать.

- Чемпионат Европы по бейсболу состоится практически через год– в сентябре 2021 года. Какие изменения будут внесены в организацию подготовки к этому событию?

- В данный момент мы не можем полностью планировать весь тренировочный процесс потому, что может быть вторая, третья и так далее волна ковида, что внесет очень сильные изменения в подготовку. С началом пандемии встал весь подготовительный процесс к чемпионату, ребята и девушки просидели дома. Конечно, по возможности, тренировались, хотя в четырех стенах это очень проблематично. К тому же, отсутствовала игровая практика. Сейчас мы не ставим планы на год, на два, на три, хотим качественно отыграть этот месяц, чемпионат страны.На данный момент это – самое главное.