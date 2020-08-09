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Стартовал чемпионат России по бейсболу
09 августа 14:14
автор: Наталия Борисова,

Стартовал чемпионат России по бейсболу

Открытие чемпионата России по бейсболу состоялось 8 августа на RusStar Arena в Москве.

В нынешнем году турнир проходит в беспрецедентно сжатые сроки: в течение трех дней будет сыграно 12 матчей.

Самой яркой встречей первого дня стала абсолютная победа «РусСтар» над «Северными звездами» со счетом 17:0.

Владимир Тимаков, главный тренер «РусСтар» прокомментировал матч следующим образом:

- Как тренер я должен отметить, что сегодня у нашей команды были очень хорошие отбивания, мы над ними трудились всю зиму. Это основной аспект, которому мы уделяли самое пристальное внимание: при каком счете как ребята отбивают. Задача была выполнена на все сто процентов. Конечно же, мы уважительно относимся к сопернику, но сегодня противоборствующая команда была немного ниже уровнем. Я могу отметить два хоум-рана Яна Переса: первый хоум-ран он ударил с двумя игроками на базах, то есть сразу заработал три очка команде, и второй удар у него был грэнд-слэм. За счет этого удара игра как раз закончилась нокаутом – он принес четыре очка сразу (четырехрановый удар). Солер бросил как всегда в своем стиле: высоко, далеко, тоже ударил хоум-ран. Все ребята молодцы сегодня!

Результаты других матчей:

«Метеор» – «Санкт-Петербург» 1:5

«Московские волки» – «Москвич» 8:4

«РусСтар – Юн» – «Черное море» 5:8

Впереди еще два насыщенных дня и восемь матчей за звание Чемпиона РФ по бейсболу.

источник: «Советский спорт»
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