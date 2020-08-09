Стартовал чемпионат России по бейсболу

В нынешнем году турнир проходит в беспрецедентно сжатые сроки: в течение трех дней будет сыграно 12 матчей.

Самой яркой встречей первого дня стала абсолютная победа «РусСтар» над «Северными звездами» со счетом 17:0.

Владимир Тимаков, главный тренер «РусСтар» прокомментировал матч следующим образом:

- Как тренер я должен отметить, что сегодня у нашей команды были очень хорошие отбивания, мы над ними трудились всю зиму. Это основной аспект, которому мы уделяли самое пристальное внимание: при каком счете как ребята отбивают. Задача была выполнена на все сто процентов. Конечно же, мы уважительно относимся к сопернику, но сегодня противоборствующая команда была немного ниже уровнем. Я могу отметить два хоум-рана Яна Переса: первый хоум-ран он ударил с двумя игроками на базах, то есть сразу заработал три очка команде, и второй удар у него был грэнд-слэм. За счет этого удара игра как раз закончилась нокаутом – он принес четыре очка сразу (четырехрановый удар). Солер бросил как всегда в своем стиле: высоко, далеко, тоже ударил хоум-ран. Все ребята молодцы сегодня!

Результаты других матчей: