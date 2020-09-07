Где набирают девочек? В софтболе!

СРЕДЬ БЕЙСБОЛА И ЛАПТЫ

История развития этого вида спорта в нашей стране начинается в 1986 году, когда еще в бытность СССР была учреждена первая федерация бейсбола, софтбола и русской лапты. Наивысшими достижениями уже российских софтболисток стало завоевание на европейских первенствах серебряной медали в 2003 году и бронзовых в 1999 и 2007 годах.

Софтбол является отдельным самостоятельным видом спорта, хотя и имеет много общего с бейсболом. Основными отличиями является использование более крупного по размеру мяча и облегченной формы биты (любители играют металлическим композитом, профессионалы деревом), что делает игру сравнительно спокойной в своем развитии, а главное, менее травматичной.

ВИД СПОРТА С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ

3 сентября 2020 года на RusStar Arena в Москве состоялось открытие 2 тура (финального) чемпионата России по софтболу среди женских команд. В этом году за звание чемпиона России по софтболу будут бороться 8 команд: «РусСтар», «Карусель», «Калита», «СШОР 42», «Московия», «Звезда», «Москвич», «Крым».

Марк Ильин

Об особенностях софтбола мы побеседовали с капитаном женской команды «РусСтар» Ириной Ильяшенко.

- В чем принципиальное отличие софтбола от бейсбола?

- Бейсбольные турниры проходят на другом по размеру поле, на более крупной площадке. Также в бейсболе больше расстояние от базы до базы, мяч подается сверху, в софтболе снизу, но количество игроков в обоих видах спорта одинаково. Правила также совпадают. Еще надо сказать, что в софтболе нет таких скоростей как в бейсболе, хотя чемпионат России проводится в формате фаст-питч.

Марк Ильин

- По моим наблюдениям, чемпионат России по софтболу более эмоционально окрашен, чем аналогичный чемпионат по бейсболу: крайне активно проявляет себя группа поддержки, доносятся фирменные «кричалки», скандирование названия клубов

- Да, мы этим отличаемся от ребят. Я бы сказала, что женские болельщики более активные. У нас заранее придумываются разные фишки, определенные знаки, которые используются для моральной поддержки команды, выходящей на поле.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ – ГОЛОВА

- Как Вы оказались в софтболе?

Я в софтболе с шести лет, при выборе вида спорта, альтернативой могла служить гимнастика, но с моим ростом я туда не подходила, кроме этого, я всегда была очень активной, софтбол оказался для меня оптимальным, поэтому все решилось само собой. Профессионально софтболом занимаюсь уже 17 лет, правда с перерывом на 2 года. Никогда не было желания поменять на другой вид спорта.

Марк Ильин

Перед чемпионатом мы тренировались 3 раза в неделю по 2 тренировки в день, и еще было по две дополнительных. Очень внимательно отслеживался режим сна (не меньше восьми часов) и питания. Сейчас спорт занимает все мое время и как основной вид деятельности, и как увлечение. Мы очень долго и упорно готовились к этому событию, проделали хорошую работу за весь подготовительный сезон. Наша команда «РусСтар» на чемпионате России выступает впервые, фактически, это наше первое официальное соревнование, я бы даже сказала - «боевое крещение». У нас семь команд-противников и ни одну нельзя недооценивать. Еще и поэтому мы получаем такую мощную поддержку. Сейчас мы должны показать то, на что действительно способны. Самый главный наш враг – наша голова. Прежде всего, мы должны справиться с волнением и эмоциями, опять-таки, потому, что не было еще опыта игры на таком высоком уровне. Ощущения, которые я испытываю, находясь в команде, очень сильно мотивируют и заставляют двигаться дальше, к достижению новых результатов. Командный дух, осознание, что за твоей спиной еще восемь игроков, помимо меня самой, готовых выложиться на все сто процентов, чтобы получить еще одно очко. Это для меня самое главное.

Мне кажется, что сейчас очень удачное время для развития софтбола в нашей стране. В перспективе, на базе нашего тренировочного комплекса хотим набрать команду девочек, которую доведем до международного уровня. Тем более, что сейчас в России есть только женские команды по софтболу, мужских нет.