Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа можно купить за 54 тысячи долларов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 16:23БейсболНечаев Юрий

Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа можно купить за 54 тысячи долларов

Мяч продается на сайте Moments in Time.

Бейсбольный мяч, на котором расписались президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, продается за 54 тысячи долларов.

Лот выставлен на сайте Moments in Time. Это компания занимается продажей вещей с автографами знаменитостей.

Сообщается, что Трамп подписал мяч 2 марта 2020 года во время выступления в Северной Каролине, а автограф Путина заполучил один из высокопоставленных российских чиновников.

Послание Терешковой, «парашют» Нобоа и судейский конфуз. Итоги 22-го тура РПЛ Что интересного произошло в 22-м туре РПЛ. 16.03.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Крыховяк обыграл «Ростов». Видео всех голов 22-го тура РПЛ Все голы 22-го тура РПЛ в одном месте. 15.03.2020 21:00 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей
Газзаев критикует ЦСКА, «Юве» предлагает Роналду новый контракт, УЕФА готовит финал четырех В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.03.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр
Александр Пуцко: Чемпионат надо останавливать После матча ЦСКА – «Уфа» защитник гостей Александр Пуцко поделился мнение об игре. 15.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:47 Хоккей Президент «Барыса» обратился к болельщикам команды
16:31 Гандбол Источник: «Спартак» будет переименован в ЦСКА
16:23 Бейсбол Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа можно купить за 54 тысячи долларов
16:10 Футбол Шюррле вернется в «Спартак» не раньше апреля. Он попадет в карантин после возвращения из Германии
16:00 Футбол Чернов - о возможной остановке РПЛ: В первую очередь важно здоровье людей
15:50 Хоккей «Кошице» и «Слован» вернули медали чемпионата Словакии, посчитав, что чемпион назван несправедливо
15:33 Художественная гимнастика Несколько этапов Кубка мира перенесены из-за коронавируса
15:19 Футбол Акинфеев провел более 40 000 минут на поле в играх чемпионата России
15:08 Биатлон У племянницы Симона Фуркада диагностирован коронавирус. Ей всего шесть недель
14:58 Хоккей Защитник «Локомотива» Крунвалль объявил о завершении карьеры (фото)
14:44 Футбол Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале
14:34 Правительство РФ может запретить массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек
14:24 Олимпиада Бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду в Токио
14:11 Футбол Александр Бубнов: В матче «Тамбов» - «Крылья Советов» фаворита не наблюдается
13:54 Биатлон Чемпионат России в Ханты-Мансийске перенесен из-за коронавируса
13:42 Футбол «Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо
13:30 Хоккей Игорь Никитин: Матчи без болельщиков – это как свадьба без невесты
13:15 Хоккей Николай Цулыгин: Готовимся для того, чтобы команда была в игровом тонусе
13:01 Футбол Эрик Байи: Наличие такого человека в клубе, как Сульшер, дает игрокам больше сил
12:43 Футбол Годин может покинуть «Интер»
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России
В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек
Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика