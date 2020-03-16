Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа можно купить за 54 тысячи долларов Мяч продается на сайте Moments in Time.

Бейсбольный мяч, на котором расписались президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, продается за 54 тысячи долларов.

Лот выставлен на сайте Moments in Time. Это компания занимается продажей вещей с автографами знаменитостей.

Сообщается, что Трамп подписал мяч 2 марта 2020 года во время выступления в Северной Каролине, а автограф Путина заполучил один из высокопоставленных российских чиновников.