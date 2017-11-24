Из-за параллельных игр Евролиги наши лишились трех основных баскетболистов. Хотя могло быть и хуже.

В 20.45 по московскому времени партнеры по «Химкам» Алексей Швед и Андрей Зубков одновременно начнут матчи разных турниров в составах двух разных команд. Первый будет играть за клуб в Стамбуле (против «Фенербахче»), второй – за сборную в Сараеве.

Абсурд? Не без этого. Но, если не возвращаться к подробностям «войны» между ФИБА и Евролигой (о ней «Советский спорт» писал уже достаточно), то надо признать: РФБ, «Химкам» и ЦСКА (армейцы в 22.45 тоже проводят еврокубковый матч – в Испании с «Уникахой») удалось прийти к оптимальному компромиссу. Оба клуба отдали в сборную основных игроков – но только тех, чье отсутствие не скажется на их боеспособности кардинально.

Зубков в «Химках» выходит на паркет в каждом матче. Однако там есть 3-4 легионера, способных закрыть позицию мощного форварда. В ЦСКА Семена Антонова то же самое могут сделать Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич (первый карьеру в сборной закончил, второго не отпустили). Виталий Фридзон по объективным причинам сильно потерял в клубном игровом времени (с приходом Клайберна Хиггинс гораздо чаще играет второго «номера», а не третьего), но для национальной команды он очень важен – и он едет в Боснию. Как и «глубокий запасной» ЦСКА Михаил Кулагин.

Кроме «энбэашно-недоступного» Мозгова сборная потеряла лишь троих: Шведа, Воронцевича и Никиту Курбанова. Да, все они - баскетболисты стартовой пятерки. И все же, с учетом квартета отпущенных армейцев и химчан, у Сергея Базаревича будет вполне «играющий» состав с реальными возможностями для ротации.

Тренерам других команд, возможно, придется хуже. Например, испанцы и французы в Голландии с Черногорией соответственно точно не дождутся ни Нандо Де Коло, ни Серхио Родригеса. Оба уже в Малаге. С ЦСКА.

Система европейского отборочного турнира ЧМ-2019

Группа А. Испания, Словения, Черногория, Белоруссия.

Группа В. Турция, Латвия, Украина, Швеция.

Группа С. Литва, Польша, Венгрия, Косово.

Группа D. Италия, Хорватия, Румыния, Голландия.

Группа Е. Франция, Россия, Бельгия, Босния.

Группа F. Чехия, Финляндия, Исландия, Болгария.

Группа G. Сербия, Германия, Грузия, Австрия.

Группа Н. Греция, Израиль, Великобритания, Эстония.

По три лучших команды из каждой группы выходят во второй отборочный раунд, где образуют четыре шестерки, но не хаотично, а «скрестными парами». Например, все три лидера из нашей группы Е будут играть шесть матчей с лауреатами группы F – по две игры (дома и на выезде) с каждым из соперников, с которым они не встречались на первом этапе. Таким же образом будут «скрещиваться» группы А и В, С и D, G и Н.

Матчи второго этапа пройдут в такие же три «окна», как и на первом: первое «окно» - в сентябре 2018 года, второе – в конце ноября-начале декабря и третье – в феврале 2019 года. По три лучших команды из каждой шестерки сыграют на ЧМ-2019, где впервые выступят не 24 сборных, как раньше, а 32: 12 - от Европы, 8 (включая освобожденных от отбора хозяев чемпионата китайцев) – от Азии, 7 – от Америки и 5 – от Африки.

Календарь матчей сборной России

24.11.2017. Босния – Россия

27.11.2017. Россия – Бельгия

23.02.2018. Франция – Россия

25.02.2018. Россия – Босния

29.06.2018. Бельгия - Россия

2.07.2018. Россия - Франция