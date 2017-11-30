ПОТЕРЯ РОБИНСОНВА

- Мы потеряли Томаса Робинсона, и это – серьезно, - тяжело вздохнул Георгиос Барцокас.

Любая полоса когда-нибудь кончается. Например, за светлой идет темная. Блестящее начало сезона в исполнении «Химок» – триумф в Кубке Гомельского и шесть побед в официальных матчах подряд, а заодно – место в топе таблицы регулярного чемпионата Евролиги – сменилось тяжелым ноябрем. С трудом дожав дома «Басконию» (91:90), желто-синие потерпели поражения в четырех следующих встречах. Уступили на выезде «Пао», уступили дома «Зениту», плюс проиграли в Евролиге еще «Маккаби» с «Фенербахче». Ладно бы только результаты! Последний свой визит в Стамбул подопечные Барцокаса закончили не только обидным проигрышем (чемпион Евролиги лишь на последних секундах добился превосходства с минимальным счетом – 71:67). Но и серьезнейшей потерей – травму руки получил Робинсон.

- Скорее всего – перелом, - сразу после игры поделился своими опасениями главный тренер подмосковной команды.

Увы, он оказался прав.

Главное усиление клуба минувшего лета и один из новых лидеров команды выбыл по крайней мере на два месяца. А, может, на все три. Лучший подбирающий Евролиги теперь ходит в гипсе. И это при том, что «Химки» ранее уже теряли двоих американцев! Еще до первых официальных игр «сломался» Тайлер Ханикатт – отправился в Америку лечить больную ногу. А несколько недель назад с аппендицитом свалился Энтони Гилл. Впору хвататься за голову! Но если Робинсон пополнил лазарет, другие парни все-таки поправились. Гилл вернулся в состав уже неделю назад, успев сыграть против «Фенербахче» (хорошие хирурги и желание игрока вновь выйти на площадку порой творят чудеса – после операции Энтони отсутствовал всего полмесяца!). Ханикатт поправился аккурат ко встрече с «Бамбергом».

- Травмы – часть баскетбола, и в новом формате Евролиги, с ее тяжелым расписанием, нам нужно быть к этому готовыми, - добавил Барцокас. – Так что никаких скидок перед новым туром. «Бамберг» - серьезная команда, которая всегда бьется до конца. У них есть опыт. У них сильная задняя линия. У них есть Никос Зисис, есть Рики Хикмэн и Даниэл Хэкетт. С ними придется непросто. Но мы должны сыграть лучше, как команда. И если это получится, если будет правильный настрой на борьбу, мы добьемся победы.

ОПАСНЫЙ «БАМБЕРГ»

Вроде, «Бамберг» - не самый опасный клуб Евролиги? По крайней мере, в сравнении с «Маккаби», «Пао» и «Фенербахче». Но это только кажется.

Бессменный чемпион Германии, может, и правда никогда не добирался до плей-офф в главном клубном турнире континента. Но вот попортить жизнь фаворитам всегда умел. И ведь что отличает подопечных Андреа Тринкьери (знакомому нашим болельщикам по работе в УНИКСе) – это умение бороться до конца! Получить 2:25 на старте и «минус 26» по ходу матча с «Барселоной», а потом выиграть? Пожалуйста! Уступать «Валенсии» «минус 15» и все же победить? Легко! С «Бамбергом» нельзя расслабляться. Даже когда кажется, что результат уже сделан.

Но «Химки» расслабляться не планировали. Ведь все же знают – любая серия кончается. Темная полоса должна смениться светлой. Но только от тебя зависит, в какой момент это случится.

…Снова «Мытищи Арена», снова – почти полный зал (без малого 6000 человек на матче), снова великолепное шоу. А главное – привычный настрой «Химок» на победу! Трешка Энтони Гилла открывает счет в матче – даже не верится, что этот парень совсем недавно лег под нож хирурга! Попадает со средней Малькольм Томас. Забивает в проходе Алексей Швед. Старание, концентрация, дисциплина – вот, что требует от подопечных Барцокас. И они его не подводят.

Впрочем, как и игроки «Бамберга» - Андреа Тринкьери.

Немцам не привыкать отыгрываться, но ведь гораздо лучше не допускать больших отрывов в счете. Отсюда и стремление навязать равную борьбу хозяевам с первых минут. Хакетт, Хикман и Доррел Райт дирижируют нападением «Бамберга», поддерживая равновесие в матче. К концу стартовой четверти на табло – 23:21 в пользу «Химок». Но «плюс два» - явно не то преимущество, которое может что-то решить в такой встрече.

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА?

Трибуны будут шуметь, ведущий – заводить зрителей, сами болельщики – греметь хлопушками и срывать горло, гоня химчан вперед, но до большого перерыва ситуация серьезно не изменится. Уже понятно – тут не будет разгрома. Не будет легкой победы. Но желто-синим так важно прервать свою серию, чтобы вернуться в топ таблицы регулярки! Потолок «Бамберга» - плей-офф. Потолок «Химок» - титул в Евролиге. Если всерьез преследуешь такие цели, то нужно быть готовым прибавлять в любой момент в любой конкретной встрече!

Очередной бросок Хикмана – и гости вырываются вперед. Начало третьей четверти, и на табло – 52:51 в пользу немецких чемпионов. Последний раз, когда подопечные Тринкьери вынуждают болельщиков немного взгрустнуть. Штрафные Шведа быстро исправляют ситуацию. Забивает свое Малькольм Томас. Кладет со средней Гилл. Ситуация меняется мгновенно – «Химки» ведут 62:54. Барцокас требовал от подопечных самоотдачи. Барцокас ее получил. «Арена Мытищи» гонит желто-синих вперед под бодрые крики ведущего, и желто-синие эту поддержку чувствуют. Гости не провалятся, не допустят разгрома, но с каждой секундой становится очевиднее – превосходство хозяев заметно. Швед забивает свои трешки и безупречен в проходах, Ханикатт за счет прыжков берет подборы не хуже Робинсона, Андерсон совершает перехваты, плюс все трое раздают передачи, находя партнеров в самых тяжелых ситуациях. За три минуты до сирены «Химки» ведут с двузначным перевесом (78:66). Гости попробуют огрызнуться, только увязнут в надежной обороне Барцокаса. «Ведь чем сложнее ситуация, тем мы сильнее!» - это про желто-синих.

И бурная реакция трибун – еще одна награда клубу, который все-таки сумел прервать не лучшую серию. Надеемся – новой. Победной.