У армейцев матч получился, что называется, «рабочим». После относительно равной первой половины во второй москвичи спокойно и уверенно реализовал свое преимущество в классе - в последнем периоде гости несколько раз достигали отметки «+19». «Двадцатника» не случилось, но подобные статистические мелочи грандов калибра ЦСКА интересовать не должны.

Куда важнее, что едва ли не лучший матч сезона «по сумме» провела звездная пара защитников армейской команды Нандо Де Коло-Серхио Родригес. В октябре явно буксовал француз, в ноябре стабильности заметно не хватало уже испанцу, но теперь они, похоже, пришли, наконец, к общему знаменателю. Де Коло подтвердил статус самого результативного баскетболиста команды, а Родригес вообще играл в Бамберге практически без замен (больше 34 минут!) и, реализовав 4 трехочковых из 8, возглавил список лучших дальнобойщиков Евролиги: 2,64 попадания из-за дуги в среднем за матч.

Лидировал там испанец, правда, совсем недолго – меньше часа. Погоня подоспела из Милана, где «Химки» вдрызг проиграли начало («-12» к первому перерыву) и должны были выбираться из этой «ямы» в отсутствие травмированных Стефана Марковича с Томасом Робинсоном. Лучше всего игру подмосковной команды до большого перерыва характеризует количество сделанных ей голевых передач, которых за два периода набралось только три…

К счастью, на третий период из раздевалки вышли совсем другие «Химки». С отличной, сверхактивной защитой и с настоящим лидером. Можно сказать, с текущим MVP Евролиги-2017/18.

Во второй половине матча в Италии Алексей Швед не просто набрал 18 очков. Он вел игру своего клуба, что называется, от и до: несся с мячом в быстрые атаки, делал отличные передачи в позиционных, очень даже прилично защищался, ну и, конечно, забивал сам. Мячи любой сложности! На жаргоне это называется «режим бога». Или, если хотите, лучшего «малыша» НБА последних лет Стефена Карри.

«Химки» догнали «Милан» к середине третьей четверти, и без промедления помчались дальше. Такого Шведа было просто не остановить! Когда на 38-й минуте он влепил итальянцам трехочковый через руки метров с десяти (!), восьми с лишним тысячам местных болельщиков оставалось лишь испустить вздох всеобщего разочарования. Ну что поделаешь с этим сумасшедшим?..

Это дальнее попадание, кстати, стало для Шведа 30-м в нынешней Евролиге. Что на одно больше, чем у Родригеса, и 2,72 в среднем за игру. Правда, процент реализации у испанца намного выше – 44,6 против 33,3. Зато Швед упрочил свое лидерство в списке лучших снайперов турнира: 20,9 очка за матч. Де Коло (16,6) там идет четвертым. Пока четвертым. Красиво, не правда ли?

Для «Химок» эта победа очень важна и в турнирном плане: подмосковный клуб как следует закрепился в зоне плей-офф. Ну а ЦСКА, как ему и положено, возглавляет турнирную таблицу.

Евролига

Регулярный чемпионат

11-й тур

"Бамберг" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 76:92 (20:22, 19:20, 20:28, 17:22)

"Бамберг": Руби (16), Хикмэн (13).

ЦСКА: Де Коло (20), Клайберн (15+9 подборов), Родригес (14+7 передач), Хиггинс (12), Антонов (12).

"Милан" (Италия) – "Химки" (Россия) - 71:77 (24:12, 14:19, 18:24, 15:22)

"Милан": Джеррелс (17), Теодор (14+8 передач), Тарчевски (10).

"Химки": Швед (29), Зубков (15), Дженкинс (10).

ЦСКА (Россия) – 9 побед, 2 поражения, Олимпиакос (Греция) – 8-2, Фенербахче (Турция) – 7-3, Маккаби Т-А (Израиль), Панатинаикос (Греция), Химки (Россия) – 7-4, Жальгирис (Литва) – 6-5, Реал (Испания) – 5-5…