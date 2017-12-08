Итоги матча в беседе с обозревателем «Советского Спорта» подвел форвард москвичей Семен Антонов.

- У вас травмированы 2 «больших игрока» - Хантер и Воронцевич. Но ЦСКА все равно выиграл подборы 36-22. Чем это объяснить?

- Считаю, что преимущество на щитах - результат командной работы. Наши разыгрывающие заставляют «больших» игроков соперника уделять внимание им, оттягивают их из зоны борьбы за подбор. «Бамбергу» приходилось переключаться на Де Коло, Родригеса и Хиггинса, это люди, которые «раскрывают» пик-роллы. Очень хорошо стягивал на себя соперников Клайберн. В защите приходилось тяжелее, у них есть более высокие игроки - Рабит и Радошевич. Но и тут мы работали командой, 3-4 игрока все время были готовы забрать отскок. Так вот все вместе и превзошли их в этом аспекте.

- Каждую четверть «Бамберг» играл все хуже и хуже. Какие-то сложности вообще были?

- Думаю, это наша заслуга. Во второй половине нам удалось снизить количество потерь, за счет этого реализовали много лишних бросков. В первые 20 минут мы очень много теряли мяч, «Бамберг» забивал в ответ слишком простые атаки. В перерыве тренер поговорил с нами, указал на ошибки, и мы их исправили. Отсутствие невынужденных потерь - и стало ключом к победе?

- «Бамберг» даже выпускал американскую пятерку, но ничего не смог сделать.

- Мы были готовы к этому. Знали, что Райт может сыграть и 4-го, и даже 5-го номера. Мы разбирали их матчи, и были готовы ко всему, что увидели сегодня.

- ЦСКА первый в таблице. Не рискуете потерять концентрацию?

- У нас сложный календарь, много перелетов, и много игр. Так что нам нужно быть всем вместе, помогать друг другу. И, конечно, нам хочется не просто выйти в плей-офф, а и выиграть регулярный сезон. Преимущество домашней площадки мы завоевать обязаны, но хочется и более серьезного успеха. Так что расслабляться повода нет.