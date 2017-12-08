Своим броском в 2007-м он принес сборной России победу на Евробаскете. После игры он был нарасхват у армейцев, но уделил время и «Советскому Спорту».

- Вы сейчас работаете скаутом клуба НБА «Детройт Пистонс», что привело вас на матч Евролиги?

- Не нужно искать какой-то особый повод или подтекст. Мы должны быть в курсе того, где играют талантливые парни. Такие есть и в ЦСКА, и в «Бамберге». Причем как молодые, так и уже опытные игроки. Просто надо быть в курсе всего, вдруг кто-то нас заинтересует позднее. Кто-то может начать бурно прогрессировать, а мы уже будем знать его не только по видео.

- Какое впечатление оставил сегодняшний ЦСКА?

- Это очень талантливая команда, и она это показала, по сути, выиграв матч за 3 четверти, и не позволив сопернику вернуться в концовке. Очень хорошие новички. И Родригес и Клайберн сыграли здорово. Кори Хиггинс, кажется, нашел свою роль. Сильное впечатление. Я рад. Дайте этой команде время, и она будет очень хороша. За лидерами тянутся и остальные. Отдельно хочу выделить Никиту Курбанова, я помню его совсем еще ребенком, а сейчас это солидный игрок, который знает, чего от него ждут на площадке. Я наслаждался этой игрой. Это ведь не просто «посмотрел хороший баскетбол». Это моя команда, и я очень за нее рад.

- Каким вы видите будущее этого ЦСКА в Евролиге?

- Я полагаю, что Итудис - очень хороший тренер. А в команде хороший баланс, есть и молодые игроки, и опытные. Я был рад увидеть Фридзона, он по-прежнему может очень сильно отыграть свой эпизод. Этой команде есть куда развиваться. И есть все для того, чтобы развиваться. Да и Евролига теперь другая, когда-то было 64 команды, а теперь только 16, но зато выросла конкуренция. Я уверен, что ЦСКА будет играть в финале 4-х. Но в то же время могу сказать, что это новая команда, ей еще нужно сыграться. Возможно, она проиграет как-то подряд 2 матча, или даже 3. Ничего страшного. Это бывает с каждым. Курс ЦСКА я нахожу верным, и вижу определенную перспективу.

- Вы играли разыгрывающим. ЦСКА первый сезон проводит без Теодосича, которого заменил Родригес. Какие изменения вы видите?

- Изменения в составе я вижу и в интернете. Но нужно смотреть не на состав, а на игру. Поэтому я здесь. Не думаю, что надо обсуждать именно эту замену, есть ведь еще новички. Они тоже влияют на игру. Если вы хотите, чтобы я их сравнил? Это два отличных игрока. Один уехал в НБА, второй оттуда вернулся. Уровень сопоставим. Я думаю, что если брать индивидуальные качества, то Милош более пасующий игрок. У него невероятный пас и видение площадки. Я не шучу, он один из лучших пасующих в мире. Ловкий и хитрый мастер. Родригес - игрок немного другого плана. Он очень стабилен, хорошо выходит на бросок после пик-н-роллов. Стилистически они похожи, но они разные. Оба любят пик-н-роллы, но, по-моему, Родригес после них более результативен. Он чаще бросает, а не пасует. И он быстрее двигается. Вы же все помните Милоша, ему не так нужна скорость, ему важнее бросок. Он может забить с 9 метров. Родригес играет иначе. Будет интересно, как это будет выглядеть, когда ЦСКА сыграется окончательно.

- Как вам американские игроки ЦСКА?

- У нас есть слово «boost». Как это по-русски? (Увеличить - прим. редакции). Вот они дают ЦСКА этот самый «boost». Очень хорошо сыграли, хотя Кайлу [Хайнсу] было нелегко против центровых «Бамберга», они сильно выше, чем он. Когда я на него смотрю, мне кажется, он играет тут более 10 лет. Очень спокоен, не дает выхода эмоциям вообще. Кори [Сандерс] начал в старте, очень хорошо контролировал и менял темп. В баскетболе нельзя все время бежать вперед, играть только быстрыми или только медленными атаками. Он очень хорошо контролировал игру. И хорошо отработал в защите. Уилл [Клайберн] - игрок, которого вообще трудно описать. Он может выполнять функции чуть ли не 4-х разных амплуа, соперник никогда не знает, чего сейчас от него ждать. Он может забивать, пасовать, умеет играть на подборе, отлично идет в проход, хорошо защищается. Все это он сегодня показал. Может быть, ему стоит чуть прибавить в атлетизме. Смотрите, у этой команды действительно есть все, чтобы играть и выигрывать в финале 4-х.