В КАЗАНИ СНОВА ПОЛЮБИЛИ БАСКЕТБОЛ?

Год назад это казалось утопией, но, кажется, в Казани снова начинает пробуждаться болельщицкий интерес к баскетболу и УНИКСу в частности. Год назад УНИКС играл в Евролиге нового формата с лучшими клубами Европы, но 7-тысячный «Баскет-холл» в лучшем случае заполнялся чуть больше, чем наполовину. И то, если приезжали совсем уж топы. Об играх Единой Лиги ВТБ и говорить нечего. Казалось, что баскетбол Казани не нужен. Еще и игра самой команды во второй половине сезона поражала воображение свой топорностью и беззубостью.

Казалось, что в нынешнем сезоне будет еще хуже, ведь нет даже Евролиги. Однако, на прошлой неделе матч УНИКСа с «Химками» собрал 6182 болельщика и поставил рекорд Единой Лиги в сезоне. Матч с ЦСКА рекорд обновил – 6223 болельщика, при том, что в прошлом сезоне было ровно в два раза меньше.

Подобный интерес можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, УНИКС сильно прибавил в плане маркетинга и работе с болельщиками. Рекламу команды можно найти даже в метро. Но это ладно. Сам УНИКС начал восприниматься солиднее, а приходить в «Баскет-холл» немного приятнее. Во-вторых, казанцы сильно утратили интерес к футболу. «Рубин» Курбана Бердыева показывает ужасные результаты, и симпатизировать ему становится всё сложнее. На последний матч «Рубина» пришло 3000 человек. Есть вероятность, что часть футбольной аудитории ушла в баскетбол. В конце концов, сам УНИКС просто лучше играет в баскетбол, нежели в прошлом сезоне. Вариативнее, интереснее, качественнее. Практически полностью сменился состав, поменяли тренера, игровую концепцию, командную философию. После выжженного поля, которое оставил после себя Евгений Пашутин, это глоток прохладного свежего воздуха.

В любом случае, то, что сейчас делает УНИКС не вызывает откровенный рвотные позывы. А ведь нужно было сделать совсем немного.

ПРОВЕРКА ПРИФТИСА

Пока что УНИКС Димитриса Прифтиса идёт вполне сносно, особенно в Единой Лиге. Казанцы победили «Зенит», «Локомотив-Кубань» и «Химки» – своих главных конкурентов за обладание второй путёвки в Евролигу. Победа над «Химками» здесь особенно показательна. Всё-таки, на данный момент в Европе они вполне себе считаются командой первого эшелона. На бумаге класс Барцокаса и его игроков был выше. Но Прифтис смог пройти эту проверку. Может быть, УНИКС чуть хуже смотрелся по темпу и качеству игры, зато смог проявить характер и дожать «Химки» в концовке. ЦСКА – это такая же проверка, только еще более серьёзная. Если бы получилось завалить и их, всё было бы совсем интересно. Но, не получилось.

Сюжеты матчей были примерно схожи. Если в прошлом сезоне УНИКС слетал ЦСКА уже к первой половине, то сейчас дотянул до последней четверти. Казанцы держали темп, сносно бежали и двигали мяч. Во многом, за счёт трёх номинальных защитников на паркете практически на каждом отрезке игры. Там, где ЦСКА отрывался за счёт хорошего процента трёхочковых (12 из 27), УНИКС догонял доминированием на чужом щите (20 подборов) и очками второго шанса. Однако, сами казанцы, при сносном движении мяча, которое порой приводило Итудиса в бешенство, из-за дуги попали всего 4 раза, что сильно на результате.

Разница в классе, которая неизбежна, учитывая те же бюджеты команд, проявилась в последней четверти. В какой-то идеальной ситуации УНИКС наверняка может взять игру у ЦСКА. Но это была не она.

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ КОЛОМ

Учитывая стиль Прифтиса, вполне логично, что главным проводником своих идей он сделал Кино Колома. Отвёл ему роль лидера, дал какую-никакую свободу. В современном баскетболе роль разыгрывающего, умеющего своевременно принимать верные решения, в принципе краеугольная. По совокупности качеств, уровню таланта, умению и желанию прогрессировать и меняться он, наверное, лучший в команде. К тому же, Кино в УНИКСе уже третий год, что важно, учитывая большое количество новичков. Колом забивает, умеет агрессивно лезть под дыру, сносно бросает, отлично отдаёт и скидывает, может подбирать, ибо неплохо чувствует отскок. Всё, что нужно. Разыгрывающего подобного сплава качеств и умений в УНИКСе просто не было. Да, он не столь атлетичен, не так хорошо защищается, из-за чего его часто приходится прятать.

В общем, Кино заиграл как никогда ранее, проводя свой качественно лучший сезон в карьере. И вот уже то, что раньше казалось невозможным, стало реальностью. В Испании всегда хватало сильных разыгрывающих, но в последних отборочных матчах к чемпионату мира лидером сборной стал именно Колом, выдававший в среднем 20 + 6.5 с игры. И вот уже идея Пашутина в прошлом сезоне строить игру команды через эгоистичного второго номера Лэнгфорда видится скудной и старомодной. Колом двигает мяч и заставляет двигаться игроков, что является более фундаментальными вещами.

Перед игрой с ЦСКА Хоакин получил награду лучшему игроку месяца Единой Лиги, в первую очередь, за его проход и победные два очка в игре с «Химками». Колом долго не выходил за наградой, слушая установку тренера. Сергей Кущенко с наградой ждал игрока на паркете почти минуту.

Однако, в самой игре Кино, мягко говоря, затерялся. Дело не в том, что он сдал или начал показывать регресс к среднему. Такое за неделю не происходит. Дело в том, что Прифтис и игроки ЦСКА приложили все усилия, чтобы съесть испанца в защите. Получилось. Против Колома защищались агрессивнее и плотнее всего, постоянно сдваивались. Один из лучших персональщиков ЦСКА, атлетичный, скоростной, но при этом еще и высокий Клайберн бегал как раз за Коломом, и перекрывал ему большую часть возможностей. Кино так и не смог найти свою игру.

—Безусловно, Колом очень важная часть нападения УНИКСа, но мы старались сдерживать игру команды, а не конкретно Колома. Мы просматривали видео и показывали, что делали все игроки УНИКСа. Мы не делали акцент на каком-то игроке. – говорит после игры Димитрис Итудис.

Если Итудис не врёт, то в таком случае, всё может быть еще хуже. Колом единственный из лидеров, кто в игре по-настоящему провалился. Ласме, Смит и Локетт сыграли примерно на своём привычном уровне. Получается, что Колом счокерил? То есть, провалился в самый важный момент. Тогда, когда команде он был нужен больше всего. Можно сказать, именно его очков, передач и большего вклада в игру УНИКСу и не хватило, чтобы зацепиться с ЦСКА за концовку.

Что из этого больше правда – покажет время. А пока Колом лишь продолжает искать себя в роли лидера команды.



Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат.

УНИКС – ЦСКА – 75:88 – (22:23, 19:22, 14:16, 20:27)

УНИКС: Колом (7 + 5 передач), Смит (16), Локетт (15 + 7 подборов), Эджим (2), Ласме (15 + 6 подборов) – старт; Ндур (9 + 5 подборов), Понкрашов (9), Колесников (2), Трушкин.

ЦСКА: Родригес (14 + 6 передач), Хиггинс (15), Курбанов (10), Антонов, Хайнс (8) – старт; Клайберн (16 + 7 подборов), Де Коло (15 + 8 передач), Фридзон (10), Коробков, Хряпа.

10 декабря. Казань. Баскет-холл. 6223 зрителей