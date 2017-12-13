Очень хорошо начав первую четверть, УНИКС был очень близок к победе над «Дарушафакой» в Кубке Европы. Однако, после большого перерыва главный тренер гостей Дэвид Блатт смог найти нужные ходы и тактически переиграть своего ученика Димитриса Прифтиса.

Вполне логично, что ЦСКА и «Химкам» уделяется больше внимания, нежели УНИКСу. Они более именитые, титулованные, звёздные, и играют в Евролиге. Казанцы к этому пока только стремятся и играют в каком-то Кубке Европы. Однако, обыграв «Химки» они сделали неплохую заявку на очищение от позора прошлого сезона. Да и победив, казалось бы, во второсортном еврокубке можно выбить себе путёвку в Евролигу. Не обязательно традиционно сливать ЦСКА в финале Единой Лиги ВТБ, к тому же, когда есть шанс, что в «Финале четырёх» армейцы могут попасться уже в полуфинале. Плюс, даже в групповом этапе Кубка Европы тоже могут попасться приличные матчи.

УНИКС и «Дарушафака» дважды играли в прошлом сезоне Евролиги. И дважды значимый для российского баскетбола Дэвид Блатт без шансов обыгрывал Евгений Пашутина. Обыграл он дома и нового тренера казанцев Димитриса Прифтиса, засушив игру в концовке. Второй раз за последний год американский тренер приехал в Казань, и наконец-то встретил нормальное сопротивление. УНИКС перестал раскладываться только лишь из-за тренера противника, пусть и столь опытного и именитого.

С первых минут матча Блатт пребывал в бешенстве и кричал на своих игроков – «Двигайте мяч!». В первой четверти УНИКСу получилось навязать открытый баскетбол, прилично двигать мяч и лететь в отрыв. Большое преимущество и особенность УНИКСа Прифтиса – он старается играть лёгкой пятёркой. Стартовый центровой Ласме не совсем классический «большой». Он хорош на ногах, за счёт чего ставит много блокшотов, весьма подвижен, может бежать, вести мяч и бросать с дистанции. Главный сменщик Ласме новичок Ндур обладает примерно теми же качествами. Второй номинальный «большой» УНИКСа – это Эджим, который по антропометрии и набору качеств вообще лёгкий форвард.

Подвижных больших Прифтис очень часто дополняет разными вариациями трёх защитников, за счёт чего и создаётся динамика. Большие проблемы УНИКС испытывал во второй четверти, когда в одной пятёрке «больших» играли Шуховцов и Трушкин. Они сильно медленнее, толком не отзащищались, своё не забили, пас не чувствовали, мяч не двигали. Терпение у Прифтиса не выдержало после нескольких минут такого баскетбола, и он усадил их на скамейку до конца игры.

За первую четверть УНИКС забил 4 трёхочковых, столько же, сколько за весь матч с ЦСКА. «Дарушафака» забила столько же, но с куда худшим процентом. Гости выигрывали подбор, что было логично. УНИКС пытался компенсировать это прессингом, который приводил Блатта в бешенство. Только за первую четверть «Дарушафака» сделала 7 потерь, а УНИКС 6 перехватов.

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Блатт попытался сыграть свой прессинг, но он легко разбивался казанцами. Зато у него получилось сделать то, что у него получается лучшего всего – засушить игру. Вспоминаем Финал НБА 2015-го. «Кавальерс» тогда удавалось обыгрывать несущихся «Уорриорз» только тогда, когда получалось рвать и замедлять темп. В таком баскетболе «Дарушафака» чувствовала себя вполне комфортно, а вот УНИКС завяз.

По началу казалось, что друг и ученик Блатта Прифтис полностью его переигрывает. Однако, после второй четверти всё это развеялось. После большого перерыва Дэвид вновь изменил темп, и уже понеслась «Дарушафака». У казанцев не получалось подстроиться под такую постоянную смену ритма, из-за чего они начали быстро уставать. Ротация погоды особой не делала, даже наоборот лишь ухудшала ситуацию. Среди игроков скамейки очки смог набрать только Ндур. Лидер «Дарушафаки» Вилбекин, проваливший первую половину, наоборот смог найти себя и начал заваливать сложные броски через руки. На концовку сил у УНИКСа уже просто не хватило.

– Хороший тренер должен знать уже через 10 минут после начала игры, как ему выиграть. Его игроки уже через 10 минут должны понимать, как обыграть соперника. Сегодня мне понадобилось больше 10 минут, – сказал Блатт после матча.

Как бы УНИКС, а в частности Пашутин и Прифтис не старались, но Блатт для них всё еще непобедим. Он для них ментор, царь зверей, думающий на несколько шагов вперёд. В итоге, из своей группы в Кубке Европы УНИКС выходит в лучшем случае со второго места.

УНИКС – «Дарушафака» – 75:79 (26:16, 12:16, 19:24, 18:23)

УНИКС: Колом (16), Смит (10), Локетт (10), Эджим (10), Ласме (18) – старт; Ндур (11), Понкрашов, Шуховцов, Трушкин, Колесников, Анджушич

«Дарушафака»: Вилбекин (19), Сент-Рус (8), Бэлл (10), Кидд (11), Эрик (6) – старт; Каммингс (10), Жажуан (10), Фуркан (3), Окбен (2), Озмизрак