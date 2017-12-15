В этой Евролиге почти каждый третий клуб (5 из 16) – испанский. И повинна в этом прежде всего «Уникаха», весной сенсационно выигравшая второй по значимости континентальный турнир, именуемый Кубком Европы, и потому получившая путевку в первый. Правда, в финале команда из Малаги победила не кого-нибудь, а «Валенсию», но та все равно попала в Евролигу через национальный чемпионат. Только, как выяснилось, не вместо «Уникахи», а вместе с «Уникахой».

Которая до прошлого сезона играла в элите 15 лет подряд и даже один раз доходила до «Финала четырех». В середине 90-х, когда баскетбольного клуба «Химки» еще не существовало в природе, а «Уникаха» только начинала заявлять о себе на большой международной арене, мне доводилось бывать на баскетболе в городе Малага, и тогда матчи там проходили не в нынешнем роскошном 10-тысячнике, а в «коробке» примерно на 4000 мест. Зато «Уникаха» всерьез боролась за звание чемпиона страны (вплоть до пятого, золотого матча финала плей-офф с «Барселоной») и ее лидером был российский защитник Сергей Бабков, набиравший по 20 с лишним очков за игру.

Как-то я уже писал, что таких сильных снайперов, как Бабков, в нашем баскетболе не было очень давно – пожалуй, вплоть до самого результативного игрока нынешней Евролиги Алексея Шведа. Который на прошлой неделе выдал блестящее шоу (29 очков) в Милане, и с которым «Химки» в этом сезоне выиграли у соперников из Испании три матча из трех – в том числе, у «Реала» в Мадриде.

К сожалению, продолжить эту серию в Малаге подмосковному клубу не удалось. Химчане по-прежнему играют без Томаса Робинсона, а вернувшийся сегодня в строй после травмы Стефан Маркович выглядел, мягко говоря, скромно (3 очка за 19 минут на площадке). В результате все опять свелось к игре на Шведа, который до большого перерыва удерживал команду на плаву (17 очков за два периода!), но после – уже не смог.

«Уникаха» постоянно применяла против Шведа двойную опеку. И хотя лидер «Химок» избавлялся от мяча довольно уверенно, по явно заготовленной схеме, дальнейший «розыгрыш лишнего» у гостей получался плохо. На 33-й минуте преимущество хозяев паркета впервые достигло семи очков. А когда российская команда отчаянным рывком свела это отставание на нет, команда испанская предприняла еще одно, решающее ускорение. Кроме сербского защитника Немани Недовича химчанам очень досаждал их бывший одноклубник Джеймс Огастин, перешедший этим летом в «Уникаху» из другой нашей команды – ЦСКА.

Свой первый трехочковый во второй половине Швед забил с шестой попытки, когда было уже поздно. Слишком поздно. И вообще, при всем уважении к Алексею, 17 дальних бросков – многовато для одного баскетболиста. Особенно если точными из них оказываются только пять, и все это – при одной-единственной голевой передаче.

Несмотря на поражение в Малаге, «Химки» остаются в зоне плей-офф – они делят шестое место в регулярном чемпионате с литовским «Жальгирисом». Второй представитель России в Евролиге-2017/18 и ее лидер ЦСКА в пятницу в Москве сыграет с израильским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

12-й тур

«Уникаха» (Испания) – «Химки» (Россия) – 93:84 (27:26, 20:22, 20:18, 26:18)

«Уникаха»: Недович (21+8 передач), Вачински (15), Огастин (14+12 подборов+5 перехватов), Шермадини (10).

«Химки»: Швед (28), Гилл (17), М.Томас (4+13 подборов).