Из них шесть «трешек» - на счету Алексея Шведа.

Химки 86 Анадолу Эфес 68

ИНТРИГА. ПЕРЕМЕНЫ В «ЭФЕСЕ»

- Ситуация осложняется тем, что у «Эфеса» сменился главный тренер. А значит, от них можно ждать чего угодно, - признавался накануне Барцокас.

Эргин Атаман возглавил клуб из Стамбула буквально накануне вылета в Москву – в минувший понедельник. И тут Барцокас прав – как повлияет на соперника такая перемена, никто заранее предсказать не мог.

С одной стороны – главный тренер так просто не меняется. «Анадолу Эфес» провально начал сезон. Пять поражений подряд на старте Евролиги, недавний разгром от «Црвены Звезды» в Белграде и проигрыш «Басконии» с обидной разницей в одно очка на собственном паркете – терпение владельцев клуба на этом лопнуло. Велимир Перасович был отправлен в отставку, его на время заменил Агусти Юлбе – и тут последовал очередной провал. Скромный соседский «Истанбул» разбил «Эфес» в чемпионате Турции с позорным счетом – 84:58.

И вот, приехал Атаман.

Приехал, кстати, в третий раз – он раньше возглавлял стамбульцев в 1991-2001 и 2008-2010 годах. Только очередное назначение случилось накануне матча с «Химками». Времени на знакомство не было. На подготовку – тоже. Но есть обратная сторона медали – порой такие перемены идут на пользу хотя бы потому, что они есть. Новый наставник мгновенно мотивирует играть предельно эффективно. Так что чего ждать от гостей в Мытищах никто не знал. То ли очередного поражения с разгромным счетом. То ли жестокого и жесткого сопротивления.

МОТИВАЦИЯ. НУЖЕН РЕВАНШ!

Декабрь для «Химок» начался неважно – причем, во всех турнирах. В Единой лиге было поражение от УНИКСа – в скандальном матче без видеоповторов (система отказала) и непонятным решением судей не засчитать последний бросок Джеймса Андерсона. Была победа – тяжелая, над «Нижним Новгородом», когда Алексей Швед забил спасительную трешку почти с сиреной, после чего пришлось бороться в овертайме. В Евролиге обыгран «Милан», но выезд в гости к «Уникахе» вновь вышел неудачным. Итог – четыре матча, два поражения. Проигрывать стамбульцам было нельзя. Тем более – в родных стенах, в Мытищах.

- Придется солидно действовать в защите, - признал Барцокас. – Нельзя недооценивать соперника, пусть он находится внизу таблицы. И мы – не будем. «Эфес» - серьезная команда с большим потенциалом в нападении. У них есть снайперы, есть два хороших центровых – Штимац и Данстон. Будет непросто.

- Есть еще одна мотивация, - добавил Тайлер Ханикатт. – Мы играли с «Эфесом» на предсезонном турнире в Словении. И тогда уступили. Тот матч был первым для «Химок» в новом составе и теперь мы стремимся к реваншу. Конечно, мне приятно будет увидеться с друзьями, с которым я провел прошлый сезон. Однако на площадке никого жалеть не буду. Хотя и понимаем – после смены тренера «Анадолу» добавит в мотивации. Все захотят проявить себя, показать с лучшей стороны. Плюс изменится их игровой стиль. К этом надо быть готовыми.

СЮЖЕТ. ШВЕД ПРОТИВ ДАНСТОНА

Что имеет в итоге?

У «Эфеса» - новый тренер, новая мотивация. Брайнт Данстон в составе – лучший по блокам в Евролиге (1,6 за игру). Эрик Макколум – старший брат звезды «Портленда» Си-Джея Макколума – как лидер атаки. Серебряный призер чемпионатов мира и Европы, плюс Олимпийских игр в составе сборной Сербии Владимир Штимац – в «краске».

У «Химок» - та же мотивация. Плюс опытный, хитрый Барцокас. Плюс лучший снайпер Евролиги Алексей Швед (и он же – третий по полезности игрок турнира). Плюс мощная передняя линия, полдюжины цепких игроков обороны и, разумеется, аншлаг на «Арене Мытищи» - здесь уже полюбили, привыкли ходить на баскетбол!

Красивое шоу, ажиотаж среди болельщиков – приятный бонус. Но главное – игра. Чем дальше, тем понятнее становится – мы в своих ожиданиях не ошиблись. «Эфес» заряжен до предела, энергии – как в атомном реакторе! Данстон мощно пихается в краске, Деррик Браун и Крунослав Симон (знакомые нашим болельщикам и, главное, Барцокасу, по выступлениям в «Локо-Кубани») рвутся к кольцу, Макколум-старший дирижирует нападением, а Зоран Драгич (в позапрошлом сезоне выступавший за «Химки») привычно угрожает хозяевам со всех дистанций. Пропустив стартовый рывок соперник (5:9), «Химки» мгновенно исправляют ситуацию. Сами выходят в лидеры (20:13), но вот создать отрыв не могут. По крайней мере – не значительный.

Швед будет кидать свои трешки, добавит из-за дуги Егор Вяльцев, подключится в дальних атаках Сергей Моня, наберут свои очки Ханикатт и Энтони Гилл. Но даже преимущество плюс 10 в начале второй четверти (29:19) не позволяет расслабляться. Оборона гостей делает свое дело – нападение хозяев стопорится. И большая часть встречи проходит в вязкой, равной борьбе.

РАЗВЯЗКА. КАНОНАДА ИЗ ТРЕШЕК

Итог – 57:56 к началу заключительной десятиминутки. Нас ждет инфарктная концовка?

Нет. Нас ждет канонада из трешек! Причем, все – в исполнении «Химок». Швед кидает через руки, кидает открытые, с ведения и с передач – все залетает! Хорош издали Моня, забивает Гилл, забивает Джеймс Андерсон. Атаман только качает головой, сокрушенно разводит руками – что тут поделаешь? «Эфес» упирается, но быстро теряет контроль – разрыв растет, словно тесто на печке. Исход понятен задолго до конца. Последняя, шестая «трешка» Шведа (и аж 17-я в общем активе «Химок»!) на заключительной секунде – как финальный аккорд в этом разгроме.

Когда у желто-синих так летит, любой соперник бессилен.