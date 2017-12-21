У ЦСКА так всегда: по идее армейцы должны конкурировать с «Фенербахче» или «Реалом» – с которыми они и конкурируют, и опережают, но… В итоге все сводится к «Олимпиакосу». Мимо него как-то не проедешь-не пройдешь. Что двадцать лет назад, когда греческий клуб был в два-три раза богаче нашего, что теперь, когда соотношение по финансам стало обратным, уже в пользу армейцев.

Однако «Олимпиакос» все равно на плаву. Да не просто на плаву, а в элите! Из семи легионеров летом команду покинули шесть (а единственный оставшийся Никола Милутинов травмирован), но это не помешало греческому клубу восполнить потери в составе и одержать затем в 12 первых турах Евролиги-2017/18 девять побед. Больше имелось только у ЦСКА. Так что это был, считайте, матч за первое место.

Еще у «Олимпиакоса» отсутствовал Георгиос Принтезис – зато две недели назад вернулся в строй Вассилис Спанулис. У ЦСКА потери в составе тоже были: по-прежнему травмированы Воронцевич, Хантер и Вестерманн.

Сыграли всерьез. И те, и другие. Почти как в «Финале четырех», где ЦСКА частенько доставалось именно от этого противника. В первой половине добиться заметного отрыва не удалось ни одной из сторон. В середине третьей четверти армейцы ушли вперед на 10 очков – однако в середине четвертой «+7» было уже у «Олимпиакоса».

Догнать греков наши не смогли. Было близко, но тем не менее. Тренер москвичей Дмитрис Итудис часто использовал сверхлегкую пятерку с тремя защитниками, легким форвардом и центровым Кайлом Хайнсом (рост 198 см), что временами давало перевес в подвижности – но помогло хозяевам в одной из последних атак сделать четыре подбора подряд (!) под армейским щитом. А еще у наших в концовке не было разыгрывающего. После того как Спанулис на последней минуте забросил ключевой мяч, Серхио Родригес из-за лицевой линии отдал передачу… сопернику. Кстати, на высокую результативность испанца в протоколе можете особо не смотреть: 18 из 23 своих очков он набрал до большого перерыва.

А вот Джамел Маклин много забивал и после. Сколько их уже было, этих невысоких американских «центровых для Европы», найденных в разные годы селекционерами «Олимпиакоса» и сейчас играющих чуть ли не в половине клубов Евролиги! И откуда они только их берут? Кстати, и Хайнс, и Хантер относятся к той самой категории. Оба центра нынешнего ЦСКА в свое время стали известными персонами именно в команде из Пирея.

Реального шанса на спасение ЦСКА так и не добился. Даже после того, как Янис Стрелниекс смазал второй штрафной, Уиллу Клайберну при счете «-2» пришлось бросать почти от центральной линии и через руки. Он, конечно, промазал. ЦСКА проиграл.

У Евролиги – вновь два лидера. По 10-3. И эта встреча между ними – явно не последняя.

Впрочем, не будем забегать вперед. Уже в пятницу ЦСКА предстоит новый матч главного еврокубка: в Москве против «Химок».

Евролига

Регулярный чемпионат

13-й тур

«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия) - 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)

«Олимпиакос»: Маклин (25+12 подборов), Спанулис (18+8 передач), Папаниколау (15), Стрелниекс (10).

ЦСКА: Родригес (23), Де Коло (18), Клайберн (13+10 подборов), Хайнс (11).