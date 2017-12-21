НЕ ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ НА МЕСТЕ ТЕОДОСИЧА

– Главное событие для ЦСКА в межсезонье – уход Милоша Теодосича. В чем команда стала другой?

– Понятно, что Теодосич много лет провел в ЦСКА. Наверное, у многих он уже ассоциировался с клубом. Как ранее Холден, Лэнгдон или Смодиш. Сейчас наш сезон уже в разгаре, его заменил Родригес. Все меняется. Для меня Теодосич был более непредсказуем. Но теперь вместо него другой игрок. С другими качествами. Значит, и мы – другие.

– Получается, что от ухода Милоша вы потеряли в непредсказуемости?

– Мне кажется, что Родригес пока еще не до конца раскрылся. Ему, как и другим нашим новичкам нужно дать больше времени. Когда ты не до конца чувствуешь партнеров – порой играешь проще, «по схеме».

– В чем именно ЦСКА стал другим?

– Уход лидера всегда требует замены. Сейчас идет разговор – равноценная ли она, правильно? Но давайте дождемся окончания сезона. Теодосич был лидером, но сколько раз наши неудачи «списывали на него»? В конце сезона все будет видно. Пока, я считаю, мы играем довольно интересно. Я думаю, Клайберн добавил нам разнообразия в нападении. Он фактурный игрок, и добавил нам вариативности. В защите, кстати, тоже.

– Неудачи действительно списывали на Теодосича. Заслуженно?

– Я бы не хотел быть на его месте. От лидеров всегда ждут очень многого. Если ты делаешь результат– с тебя его и спрашивают. И ждут – непредсказуемости в том числе. Один неправильный шаг – и ты под огнем критики.

– За его карьерой в НБА следите?

– Насколько позволяет ситуация. Он очень быстро получил травму, так что особенно пока говорить не о чем. Но в начале сезона он постоянно попадал в обзоры со своими пасами. Думаю, его талант заслуживает уровня НБА. Посмотрим, что будет после выздоровления.

ЕВРОЛИГА ДАЕТ НОВЫЕ КРАСКИ НАШИМ ИГРАМ С «ХИМКАМИ»

– Кто ваши основные соперники в Евролиге?

– «Фенербахче» однозначно, «Олимпиакос». Вообще может повториться прошлогодний состав финала. Но пока об этом говорить рано.

– Каковы шансы «Химок»? Вам было бы интересно играть с ними в финале или по дороге к нему?

– Согласен на любой вариант. Это придаст новых красок нашему соперничеству. Мне приятно, что в Евролиге заметен не один российский клуб, но, прежде всего, мы – соперники.

– Футбольные болельщики очень ждут попадания одной российской команды на другую.

– Я думаю, это больше тема для болельщиков и прессы. Мы не можем выбирать себе соперника сейчас. Но понятно, что российская пара добавит огня и на трибунах, и в газетах.

– Вообще считается, что ЦСКА один турнир должен выиграть «автоматом».

– Вы о Лиге ВТБ? Сейчас будет несколько иной формат финала (финал 4-х вместо серии – прим. редакции), так что я бы не стал сразу записывать нас в победители. Всем, видимо, надоели серии плей–офф. Мне, как игроку, формат «финала 4–х» тоже намного интереснее. Там выше концентрация. Один матч – это один матч. Может случиться все, что угодно. И «Химки» тоже это знают.

КИРИЛЕНКО СДЕЛАЛ ОТНОШЕНИЕ К БАСКЕТБОЛУ ПОЗИТИВНЫМ

– 2017-й год стал намного более позитивным в восприятии баскетбола. Видимо, в первую очередь за счет сборной. Что изменилось?

– Везде произошли перестановки. Не только в руководстве РФБ – но мне кажется, именно с приходом Андрея Кириленко многие стали работать во благо. А не «вопреки». Вы же знаете, что когда команда едет на крупный турнир, многие ждут провала. Фигура Кириленко сменила этот настрой. Да, мы не завоевали медалей, но мы показали хорошую игру, и после двух провальных чемпионатов прошли очень далеко. Приятно, что стало больше внимания к баскетболу. Даже по журналистам это видно – многие ведь думали, что мы не выйдем из группы. А потом поздравляли нас с каждым новым успехом. Меньше стали винить, писать кто» накосячил». Больше позитива стало, это заметно.

– Сами когда поверили в возможный серьезный результат на Евробаскете?

– После игры с Хорватией в 1/8 финала. После этого мы поверили в свои силы окончательно. В команде никто не допускал вероятности нашего невыхода из группы. Игра с Турцией придала уверенности. Сербию прошли на сплошном позитиве, многие думали что они фавориты, но нам удалось победить. Поражение от Латвии нас не сломало. Но ключевым был матч после группы – или собрали вещи и поехали домой, или показали, что мы тут надолго. Мне даже друзья начали звонить, мол, что, приехать поболеть за вас?

– В Москве тоже в барах собирались люди.

– Мы знали об этом. И было приятно. Прежде всего от положительного настроения вокруг. А то каждый раз было одно и тоже: мы все проиграли, мы в яме, давайте вернём Блатта и так далее. Мне кажется, Сергей Базаревич хорошо чувствует команду, и несмотря на то что у нас впереди смена поколений, я смотрю в будущее с оптимизмом. Ещё раз хотел бы отметить роль Андрея Кириленко – президент федерации однозначно изменил общественный эмоциональный фон вокруг баскетбола.

– Вы так много хвалите Кириленко, в чем секрет его успеха? Ведь большой спортсмен не всегда становится хорошим руководителем.

– Я могу говорить только с позиции баскетболиста. Он сам играл, он знает, что нужно игрокам, как с ними выстраивать отношения, что сказать, как поддержать. Он долго был в сборной, прекрасно понимает, что мелочей нет, что важны не только слова, но и бытовые вопросы – отели, питание. Объявление состава сборной при публике – я такого не помню раньше. Это и есть развитие нашей игры.

– С какими чувствами следили за «процессом Юлии Аникеевой»?

– Я следил за этим только по прессе...

– Но ведь не каждый день в ней заголовок «Президенту РФБ вынесен приговор»?

– Мне не хотелось бы обсуждать прошлое. Давайте остановимся на том, что разница в результатах при прошлом президенте РФБ, и при нынешнем – очевидна.

ЗАЧЕМ НАМ С АМЕРИКАНЦАМИ ОБСУЖДАТЬ ТРАМПА?

– За дискуссией о допуске России на Олимпиаду тоже следили по прессе?

– Преимущественно – да. Думаю, то, что спортсмены поедут соревноваться – правильно. В истории они все равно будут российскими спортсменами, а не «спортсменами белого флага». И если мы считаем, что вопрос не в плоскости спорта – почему должны страдать именно спортсмены? Будем за них болеть, все профессионалы, все прекрасно понимают, что будет происходить. Есть в этом деле политика, но спортсменам нужна удача, вот ее и пожелаю.

– Вся эта допинговая история как–то коснулась баскетбола?

– Не думаю. Мы особенно никогда и не слышали о допинге в нашей игре. Тут не так важно быстрее пробежать, не говоря уж о «проплыть». И никакая таблетка не даст видения площадки или точного броска. По отношению к нам других сборных – я тоже не заметил ничего особенного. Единственное – мы часто сдавали пробы. Но тут все просто: мы спортсмены – нам сказали, мы сдали пробу. Все нормально.

– С американцами не обсуждаете эту тему?

– Вообще ни разу не возникал такой разговор. Это все–таки вопрос индивидуальных видов спорта.

– Даже и политику не обсуждаете? И «влияние России на выбор Америкой Трампа»?

– А смысл? Зачем нам обсуждать это? Я даже не уверен, что нашим американцам это будет приятно – вы же знаете, как игроки НБА выступали в адрес Трампа. Можем пошутить в раздевалке, но не более того. Допускаю, что они как–то реагировали на события в своих социальных сетях, но, думаю, нас, как команды, – это касаться не должно.

НАДО ПОСТАВИТЬ ФЛАГ ЦСКА И ЗАХВАТИТЬ СЕВЕР МОСКВЫ

– В этом году игроки разных клубов ЦСКА стали часто ходить на матчи друг друга. Как это получается?

– Я еще ни разу не был на футболе, очень хочу сходить. Но тут ведь и вопрос времени – у нас свой график игр и тренировок, не всегда получается совместить. С хоккеем несколько проще – там больше игр, и нам чаще удается их посетить. Видели у нас в зале и футболистов, и хоккеистов. Очень приятно, что они к нам заходят. По–моему, так и должно быть – мы представляем один клуб, одно сообщество. Сейчас еще станция ЦСКА откроется, поставим флаг и закрепим центр Москвы за нами.

– 1-го декабря три ЦСКА играли одновременно...

– И все победили, я знаю. Причем футбол и хоккей – «под ноль». Жаль только, что болельщики не смогли побывать везде, хотя к нам, вроде, на вторую половину пришли. У нас, кажется, была рекордная посещаемость в сезоне.

– А ведь играли с «Барселоной», а не с «Фенербахче».

– Я думаю, это магия имени, причем двадцати– или даже тридцатилетней давности. ЦСКА – «Барселона» – это звучит. Была бы у них хоккейная команда, наверное, тоже полный зал собрался бы. Во всяком случае, в баскетболе это однозначно – люди идут на хорошую вывеску, и им кажется, что «Барселона» круче, чем «Фенербахче». Кстати, а футбольный «Фенер» играет в Лиге чемпионов? Ну вот видите...

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ОБСУЖДАТЬ ЗАРПЛАТЫ ФУТБОЛИСТОВ

– В этот же вечер состоялась жеребьевка группового турнира ЧМ–2018. Что пожелаете нашим футболистам?

– Давайте настроимся на позитив, как это было с нашей сборной на Евробаскете. Футбол в России – специфическое действо, здесь больше обсуждаются зарплаты игроков и их соответствие результатам, но на время чемпионата мира хочется об этом забыть. Мы будем за них болеть, давайте больше позитива и доброты им дадим. На них и так огромная ответственность, из–за того, что турнир домашний.

– Сами планируете сходить на чемпионат мира?

– Я обычно провожу отпуск в Санкт–Петербурге. В прошлом году на Кубок Конфедераций не попал. Если позволит время – то почему бы и нет?

– Футбол с иностранцами тоже не обсуждаете?

– Почему же? Родригес очень любит футбол, перед матчем России и Испании мы много шутили об этом. Кто кого обыграет... Вышла, правда, ничья...

– Неужели и хоккей Родригес тоже любит?

– Он ведь испанец, да еще с самого юга! Он очень эмоциональный, думаю, ему и на керлинге будет интересно. Я не думаю, что он пошел на хоккей просто потому, что нечего делать. Раз пришел – значит интересно, не так ли? Мы в свое время ходили всей командой, с Итудисом, на седьмой матч серии ЦСКА – СКА. Греция, кажется, не играет в хоккей? Но ему тоже было интересно. Это же игра, а у нас тоже игровой вид спорта.