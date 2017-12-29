«Барса» - признанный суперклуб, однако ее показатели уже второй сезон подряд, мягко говоря, не впечатляют. После 14 туров в активе каталонцев было лишь четыре победы – вдвое меньше, чем у «Химок», всерьез обосновавшихся в зоне плей-офф. Причем прошлогодний провал у «Барселоны» случился под руководством нынешнего наставника «Химок» Георгиоса Барцокаса. Того самого Барцокаса, который в 2016-м сенсационно вывел в «Финал четырех» краснодарский «Локомотив», а до этого приводил «Олимпиакос» к чемпионскому титулу. Не Греции – Европы.

Преемник Барцокаса у руля «Барсы» Сито Алонсо, пришедший из «Басконии», сегодня приготовил для Подмосковья пару сюрпризов: впервые в Евролиге-2017/18 выпустил в стартовом составе двух знаменитых ветеранов – Наварро и Томича. Первый, говоря уважительно (37 лет), ничего не испортил, зато второй доставил «Химкам» массу реальных проблем. Понятно почему: в составе подмосковного клуба нет ни одного настоящего центрового, и к тому же травмирован мощный форвард из НБА Томас Робинсон.

«Химки» при Барцокасе уже приучили нас к своей «трехочковой ориентации» - вся их игра в атаке «заточена» под скидки на дугу. «Барселона» была в курсе и подготовилась соответственно: лучший специалист предыдущей Евролиги по защите Адам Ханга с первых секунд мастерски «прессовал» лучшего снайпера Евролиги нынешней Алексея Шведа. Наш парень – конечно, тоже, не промах, но 3 трехочковых из 12 говорят сами за себя.

«Барселона» ушла в отрыв в конце первой четверти и в начале второй имела в запасе «+12». Но «Химки» догнали – благодаря не только Шведу, но и защите, где очень удачно действовали вышедшие на замену Марко Тодорович с Сергеем Моней. Последний период начался при ничьей на табло – 57:57.

А закончился - «-14». У Шведа, промазавшего пару трехочковых, в какой-то момент совершенно «снесло крышу», и он начал пасовать такое, что Барцокас поспешил усадить своего лидера на скамейку запасных. А когда вернул, было уже поздно. Швед шведом, но играть совсем без центровых – это, конечно, модно, но непросто. Лучшая иллюстрация – соотношение подборов в сегодняшней игре: 37:17 в пользу «Барселоны»! Куча лишних, дополнительных атак.

Эта игра – серьезный повод для Барцокаса подумать о факторе «шведозависимости». Да, он крутой, он очень сильный, но что делать, когда у него не получается? Настоящий суперразыгрывающий типа Спанулиса преодолевает такие ситуации сам, через паузу. Швед – пока не готов. Хотя сильно старается (я не выдумываю, я вижу!). Просто это очень высокое искусство. Намного выше, чем забивать по 20 очков за игру.

Почему «сплошные трешки» - понятно: нет центровых, которых просто не смогли купить. Но в атаке надо все-таки добавить разнообразия. Время-то есть. Даже на то, чтобы «скрестить», наконец, Шведа с весьма умелым сербским дирижером Стефаном Марковичем, который сегодня… Скажем так: играл, но не угадывал. Ей-богу, я не понимаю, почему они не могут постоянно играть вместе? По идее, это должна быть суперпара для стартовой пятерки – а Барцокас разводит их до сих пор. Эй, мистер тренер, в чем дело?

Кстати, «Химки» могут вылететь из зоны плей-офф уже сегодня ночью – если ЦСКА проиграет в гостях «Басконии». И даже если не вылетят – это все равно «ноль-ноль». В январе решение задачи «выход в плей-офф» придется начинать с начала.

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Регулярный чемпионат

15-й тур

«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) - 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)

«Химки»: Швед (22), Ханикатт (18), Гилл (13).

«Барселона»: Томич (12), Серафен (12), Клавер (12), Рибас (6+8 передач).