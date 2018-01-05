ИНТРИГА. ОПЯТЬ ИСПАНИЯ

Когда закончил календарный год на первом месте в таблице регулярки, совсем не хочется начинать новый с поражения в турнире. Верно?

ЦСКА не окунался с головой в рождественские праздники. За день до наступления Нового года армейцы вернулись из Витории, где одолели местную «Басконию» - 85:72. Один стандартный выходной – и уже первого числа баскетболисты клуба собрались на вечерней тренировке. Пока страна гуляла и поправлялась от застолий, подопечные Димитриса Итудиса рутинно-буднично готовились к очередному матчу. Тем более, лететь пришлось опять в Испанию – но только в Барселону. И пусть сама «Барса» второй год подряд болтается в подвале регулярки Евролиги, это ни коим образом не повлияло на настрой армейцев. Во-первых, звездный клуб (что в плане прежних титулов, что в смысле и текущего состава) всегда готов преподнести сюрприз. А во-вторых, кумиры каталонцев уже продемонстрировали, что все-таки смогли найти путь выхода из кризиса. При этом – убедительно и ярко. Причем – в Москве. Точней – в Мытищах, где за три дня до наступления Нового года были жестоко биты «Химки» (79:65).

А «Химки» - тоже в топе Евролиги! По крайней мере – в зоне плей-офф.

- Да, «Барселона» добавляет, - признал Итудис перед вылетом на Пиренеи. – У них множество талантливых игроков, а команда постепенно находит способы, как правильно использовать этот талант и заработать как можно больше побед. Нас ждет тяжелый матч – второй в серии из трех гостевых игр подряд. Но мы хорошо тренируемся и будем готовы.

- «Барса» - результативная команда, - добавил центровой армейцев Отелло Хантер. – Нашей главной задачей будет сдержать их «двоечки», игру через углы и быстрые отрывы. Нужно о многом позаботиться. Но мы отлично подготовились, изучили записи собственных матчей и знаем, в чем можем добавить.

Возможно – правда знали. Только добавить… не смогли.

СЮЖЕТ. ПОГОНЯ ЗА ХОЗЯЕВАМИ

Первые минуты – кошмар. Словно ЦСКА и впрямь отметил Новый год, как полагается – а потому никак не в состоянии придти в себя. Броски издали – мимо. Со средней – мимо. И даже с линии штрафных – не попадают в цель. Адам Ханга, Анте Томич, Адриен Мерман своими точными выстрелами быстро выводят хозяев вперед, доводя преимущество до двузначного уже к середине первой четверти – 19:9. И отрыв продолжает расти!

Да, включается Нандо Де Коло своими фирменными проходами под кольцо. Попадает важные броски Андрей Воронцевич, успешно пихается под щитом Уилл Клайбер, забирая подборы… Но этого мало – хватает только для того, чтобы избежать разгрома до большого перерыва. Когда положение армейцев становится пугающим (24:40 к экватору второй десятиминутки), подопечные Итудиса включаются. Теперь видны характер и желание! Теперь по-настоящему заметно, что в выходные дни команда действительно работала – пахала на тренировках, а не поглощала оливье под шампанское. В этом убеждает очередной проход Де Коло. На это намекает трешка Виталия Фридзона. Это подчеркивают перехват Клайберна и точный бросок Кайла Хайнса… Как иллюстрация стараний – сокращение отрыва до совсем не страшных «минус 5» - 42:47 к большому перерыву. И кажется – уж дальше ЦСКА продолжит прибавлять, а «Барселоне» новогоднее чудо не светит…

РАЗВЯЗКА. ВТОРОЙ ПОБЕГ «БАРСЫ»

Увы, только кажется.

Если в начале третьей четверти армейцы подбираются к соперникам на расстояние одного точного броска (пусть из-за трехочковой линии – 50:53), то дальше «Барселона» вновь устремляется вперед. Так было с «Химками» в Мытищах, так получается теперь. Томас Эртель раздает свои передачи, Виктор Клавер кладет со средней, Ханга – фолит, вот только судьи эти фолы почти не замечают… А красно-синие довольно быстро вновь отпускают оппонентов в счете. Сил перевернуть ход игры будто нет. Вроде, желание видно, старание – тоже, а выхлопа – ноль. К началу заключительной десятиминутки «Барса» опять ведет с двузначным перевесом. Не результат, но исход встречи становится понятен задолго до сирены…