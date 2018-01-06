ИМЕНИНЫ «ХИМОК»

Время быстро летит… 21 год – много ли, мало? 5 января 1997-го были основаны «Химки». Здесь успели сыграть Сергей Базаревич и Василий Карасев. Никита Моргунов и Виталий Носов. Здесь раскрылся Виталий Фридзон, почти не десятилетие став символом желто-синих. В 2008-м пришел первый крупный успех – победа в финале Лиги ВТБ над ЦСКА. В 2009-м – дебют в Евролиге. Потом – приход Серджио Скариоло, контракты с Хорхе Гарбахосой и Карлосом Дельфино, статус второй сильнейшей команды России (после ЦСКА, само собой), шум на европейской арене… Громкие победы, обидные поражения. Уход Фридзона в стан армейцев. Приход Римаса Куртинайтиса, потом – Душко Ивановича, теперь – Георгиоса Барцокаса. Появление Алексея Шведа, наконец! Из НБА, прямо из Нью-Йорка, он перебрался в Химки, тут же став лидером команды. Теперь – статус лучшего снайпера чемпионата Европы, статус лидера сборной России (допрыгнувшей на Евробаскете аж до полуфинала), статус лучшего баскетболиста Европы… И это все про Шведа!

Ладно, насчет последнего еще приходится бороться с Люкой Дончичем.

В свой 21-й день рождения «Химки» отправились на выезд в Бамберг. Новый год? Именины? Про праздники – забудьте. 1 января – тренировка, 4-го – вылет в Германию. И местный чемпион – в качестве соперника. Причем – в плохом настроении. Четыре поражения в Евролиге за декабрь, проигрыш скромному «Байройту» в национальном первенстве во второй день нового года… Андреа Тринкьери явно готов был рвать и метать! А итальянец знает, как верно мотивировать своих парней.

Мы помним УНИКС под его руководством всего-то пару лет назад.

Короче, «Химки» ждало непростое испытание. А то, что матч пришелся на день рождения клуба (на 21-й, если быть точнее), так что ж… Соперники подарков совсем не обещали!

УПОРНЫЙ «БАМБЕРГ»

В общем, так и выходит.

- «Бамберг» тратит много сил и желания. Они играют агрессивно. Это сложный соперник, - признавался накануне Барцокас. – Плюс к ним недавно присоединился новый центровой Деян Мусли, который был заметной фигурой на трасферном рынке…

Мусли, не Мусли, а хозяева начинают резво. Дорелл Райт, Даниэл Хэкетт хорошо смотрятся в атаке, Леон Радосевич надежен на подборах. Тут легкой жизни не будет! «Химки» держатся, не дают соперникам уйти в отрыв, но и сами большого преимущества заработать не могут. Ни в первой четверти. Ни к большому перерыву. Ни в третьей десятиминутке. «Бамберг» еще ведь славен тем, что здесь всегда – аншлаг. И этот матч – не исключение. Так что почти 6500 тысяч зрителей уверенно гудят, шумят, галдят, и могут быть вполне довольны – ведь их кумиры на равных держатся с одним из фаворитов Евролиги!

Может не явных фаворитов, все же… Но с той командой, которая серьезно претендует на попадание в «Финал четырех».

Только у «Химок» есть Швед. У «Бамберга» - нету. И Алексей готов решать! Его трешки остры, как жало осы. Проходы смертельны, как укус каракурта. Он готов попадать в самый ответственный момент. Да, не всегда получается. Ведь в поединке с «Барселоной», дома, в канун Нового года, все тот же Швед «Химки» не спас. Но вот сейчас – совсем другой случай. Как лидер команды может ей не помочь в такой ответственный день? В день рождения клуба?

Одна, другая, третья… Трешки защитника гостей летят, как из винтовки Мосина. Далеко, метко, убойно. Четвертая четверть – бенефис желто-синих. Решающий момент матча – и все в пользу гостей! «Бамберг» борется до последнего. Тринкьери требует тайм-ауты, что-то по-итальянски взволнованно и эмоционально доводит до своих подопечных, но это помогает лишь затащить игру в концовку. Где-то Райт трешку попадет. Хикман со средней добавит. Он же положит со штрафной – сделает счет 69:69 за 4 минуты до сирены…

Опасно!

Но почему-то всерьез переживать за исход матча никак не получается. Несмотря на спорные решения судей. Зубков, Ханикатт и Джеймс Андерсон добавляют свое. Да, не один Швед сегодня старается! Как итог – плюс 4. В пользу гостей из Подмосковья. Без особо напряженной концовки – спасибо обороне по-Барцокасу.

Может, Новый год «Химки» и встретили не в лучшем настроении. Но в день рождения клуба все же смогли его себе поднять!