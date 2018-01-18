– Так получилось, что разница в 11 лет, которая у нас есть с Александром Яковлевичем, на долгие годы, примерно лет до 25, определила такие отношения, что я был для него больше вроде старшего сына, чем брата. Александр Яковлевич проявлял обо мне большую заботу в период моего становления, взросления.

Что касается профессии, то иного выбора у меня не было. Я хотел подражать старшему брату, хотел быть во всем на него похожим. Одна из основных черт моего брата – удивительная стойкость. У Саши был крепкий внутренний стержень. Он умел держать любой удар, умел сражаться и побеждать. Отсюда постоянное желание быть только первым, а не вторым или третьим. Это качество во многом предопределило его судьбу. Он был удивительно жизнестойким и жизнелюбивым человеком.

Эти качества появились благодаря тому, что он был ребенком войны. Мне было 2,5 года, а Саше – 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Нас вывезли из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Чкаловскую, ныне Оренбургскую область в село Степное. Чтобы помочь маме, старшей сестре выжить в это тяжелое время, Саша пошел работать в колхоз конюхом. Эта работа его закалила, и он опередил сверстников в знании жизни на приличное количество лет. Когда мы вернулись в Ленинград, Саша активно занялся спортом. Это и предопределило его судьбу.

Главной мечтой брата было завоевание золотых олимпийских медалей. Саша руководил командой на пяти Олимпиадах, но выиграть ему удалось только один раз на своих последних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

Саша всегда был для меня примером для подражания. Я очень гордился нашей фамилией, хотел эту фамилию не подвести. И на сегодня мы единственные братья в мире, которые привели в баскетболе свои команды к золотым олимпийским медалям.

И мы оба включены в Баскетбольный Зал славы. Жаль, что Саша не дождался включения меня в Зал славы в 2010 году. К тому времени, Саши уже ушел из жизни. Но думаю, он бы мной гордился.

Вечная память моему брату, светлому человеку. Я еще раз повторяю – знаю, какую ношу фамилию. Я горжусь старшим племянником Владимиром, которого считаю одним из лучших журналистов страны. И мы все помним, кто положил начало спортивной династии Гомельских.

ДОСКА ПОЧЕТА

Александр Яковлевич ГОМЕЛЬСКИЙ (18 января 1928 года, Кронштадт – 16 августа 2005 года, Москва).

Заслуженный тренер СССР.

Достижения

Тренировал команды:

«Спартак» (Ленинград) с 1949 по 1952 г.г.;

СКА (Рига) с 1953 по 1966 г.г.

Команда три раза становилась чемпионом СССР, трижды обладателем Кубка европейских чемпионов (1957, 1958, 1959 г.г.);

ЦСКА с 1966 по 1988 г.г.

Команда 16 раз побеждала в чемпионатах СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов 1971 г.

С 1961 по 1988 годы тренировал сборную СССР (перерыв 1970-1976 г.г.).

Олимпийский чемпион (1988)

Серебряный призёр Олимпийских игр (1964)

Бронзовый призёр Олимпийских игр (1968 и 1980)

2-кратный чемпион мира (1967 и 1982)

Серебряный призёр чемпионата мира (1978)

Бронзовый призёр чемпионата мира (1963 и 1970)

7-кратный чемпион Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981)

Серебряный призёр чемпионата Европы (1977 и 1987)

Бронзовый призёр чемпионата Европы (1983)

3-кратный обладатель титула «Тренер года (Европа)»;

Член Баскетбольного зала славы (1995)

Член Зала славы ФИБА (2007)