Евгений Гомельский: Я был для Саши как сын
Сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения Александра Яковлевича Гомельского. Своего старшего брата вспоминает Евгений Яковлевич.
– Так получилось, что разница в 11 лет, которая у нас есть с Александром Яковлевичем, на долгие годы, примерно лет до 25, определила такие отношения, что я был для него больше вроде старшего сына, чем брата. Александр Яковлевич проявлял обо мне большую заботу в период моего становления, взросления.
Что касается профессии, то иного выбора у меня не было. Я хотел подражать старшему брату, хотел быть во всем на него похожим. Одна из основных черт моего брата – удивительная стойкость. У Саши был крепкий внутренний стержень. Он умел держать любой удар, умел сражаться и побеждать. Отсюда постоянное желание быть только первым, а не вторым или третьим. Это качество во многом предопределило его судьбу. Он был удивительно жизнестойким и жизнелюбивым человеком.
Эти качества появились благодаря тому, что он был ребенком войны. Мне было 2,5 года, а Саше – 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Нас вывезли из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Чкаловскую, ныне Оренбургскую область в село Степное. Чтобы помочь маме, старшей сестре выжить в это тяжелое время, Саша пошел работать в колхоз конюхом. Эта работа его закалила, и он опередил сверстников в знании жизни на приличное количество лет. Когда мы вернулись в Ленинград, Саша активно занялся спортом. Это и предопределило его судьбу.
Главной мечтой брата было завоевание золотых олимпийских медалей. Саша руководил командой на пяти Олимпиадах, но выиграть ему удалось только один раз на своих последних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.
Саша всегда был для меня примером для подражания. Я очень гордился нашей фамилией, хотел эту фамилию не подвести. И на сегодня мы единственные братья в мире, которые привели в баскетболе свои команды к золотым олимпийским медалям.
И мы оба включены в Баскетбольный Зал славы. Жаль, что Саша не дождался включения меня в Зал славы в 2010 году. К тому времени, Саши уже ушел из жизни. Но думаю, он бы мной гордился.
Вечная память моему брату, светлому человеку. Я еще раз повторяю – знаю, какую ношу фамилию. Я горжусь старшим племянником Владимиром, которого считаю одним из лучших журналистов страны. И мы все помним, кто положил начало спортивной династии Гомельских.
ДОСКА ПОЧЕТА
Александр Яковлевич ГОМЕЛЬСКИЙ (18 января 1928 года, Кронштадт – 16 августа 2005 года, Москва).
Заслуженный тренер СССР.
Достижения
Тренировал команды:
«Спартак» (Ленинград) с 1949 по 1952 г.г.;
СКА (Рига) с 1953 по 1966 г.г.
Команда три раза становилась чемпионом СССР, трижды обладателем Кубка европейских чемпионов (1957, 1958, 1959 г.г.);
ЦСКА с 1966 по 1988 г.г.
Команда 16 раз побеждала в чемпионатах СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов 1971 г.
С 1961 по 1988 годы тренировал сборную СССР (перерыв 1970-1976 г.г.).
Олимпийский чемпион (1988)
Серебряный призёр Олимпийских игр (1964)
Бронзовый призёр Олимпийских игр (1968 и 1980)
2-кратный чемпион мира (1967 и 1982)
Серебряный призёр чемпионата мира (1978)
Бронзовый призёр чемпионата мира (1963 и 1970)
7-кратный чемпион Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981)
Серебряный призёр чемпионата Европы (1977 и 1987)
Бронзовый призёр чемпионата Европы (1983)
3-кратный обладатель титула «Тренер года (Европа)»;
Член Баскетбольного зала славы (1995)
Член Зала славы ФИБА (2007)