В субботу, 20 января в УСК ЦСКА пройдет матч, посвященный 90-летию Александра Яковлевича Гомельского. В нем легенды российского баскетбола 90-х сыграют против звезд европейского баскетбола, блиставших в 90-е – начале 2000-х годов.

Среди приглашенных – экс-центровой сборной России Михаил Михайлов.

– Не удивились, что вас, который никогда не играл в ЦСКА, пригласили на матч?

– Немного удивился. Но мне объяснили, что хотели собрать побольше игроков из 90-х. Это должны быть легенды России. Нашими соперниками будут легендарные европейские баскетболисты, которые не представляют какой-то один клуб.

– Логично.

– И я, конечно, с огромным удовольствием принял это приглашение, это огромная честь – сыграть в матче, посвященном великому человеку Александру Яковлевичу Гомельскому.

– Вы с Гомельским в жизни пересекались?

– Один раз. Это было в 2000 году. Он предлагал мне перейти в ЦСКА.

- Харизма чувствовалась?

- Конечно! Только такой харизматичный человек мог управлять такой командой, которая подобралась на Олимпиаду 1988 года. В ней играли звезды, личности – Сабонис, Марчюленис, Волков, Тараканов, Куртинайтис, да всех двенадцать игроков надо называть! Это все были не просто звезды баскетбола, а личности. Александр Яковлевич смог их собрать, организовать, подготовить и поставить перед ними великую цель, которой они под руководством своего великого тренера достигли.

- Вернемся к вашему разговору. Отказать Александру Яковлевичу трудно. Чем мотивировали свой отказ переходить в ЦСКА?

- Действительно, это тяжело. Если б Александр Яковлевич позвонил мне пораньше, я бы вряд ли смог отказаться от предложения президента ЦСКА. Но я уже подписал контракт с «Урал-Грейтом». Я об этом честно Гомельскому и сказал. «Александр Яковлевич, если бы вы были на моем месте, наверняка поступили бы также». Слово надо держать. Реноме зарабатывается годами, а потерять его можно быстро. Александр Яковлевич, как человек мудрый, со мной согласился. Хотя предлагал лучшие условия, чем в «Урал-Грейте». Но я провел два прекрасных сезона в Перми, о чем ничуть не жалею. Но в нашем сильнейшем клубе – ЦСКА – так и не сыграл.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Матч состоится 20 января в УСК ЦСКА, начало в 17:00. Зрителей ждет не только игра, но и красочное представление, режиссером которого будет создатель и продюсер всемирно известных шоу, олимпийский чемпион Илья Авербух.

Легендарные баскетболисты, которые порадуют болельщиков своей игрой, распределены на две команды.

КРАСНЫЕ:

Главный тренер – Станислав Еремин, тренер – Иван Едешко, менеджер команды – Драган Тарлач, массажист – Аскер Барчо.

Защитники – Сергей Базаревич, Игорь Куделин, Захар Пашутин, Антон Юдин, форварды – Валерий Дайнеко, Евгений Кисурин, Сергей Панов, Андрей Фетисов, центровые – Игорь Курашов, Михаил Михайлов, Никита Моргунов, Алексей Саврасенко.

Также за команду «красных» выступит победитель конкурса болельщиков.

СИНИЕ:

Главный тренер – Душан Ивкович, тренер – Предраг Данилович, менеджер команды – Деян Бодирога, массажист – Александар Бата.

Защитники – Гордан Гиричек, Одед Каташ, Ибрагим Кутлуай, Теодорос Папалукас, Антуан Ригодо, форварды – Фрагискос Алвертис, Матьяж Смодиш, Мирсад Туркан, Грегор Фучка, Рамунас Шишкаускас, центровые – Джулиус Нвосу, Радослав Нестерович.

Арбитрами матча будут известнейшие судьи – Михаил Давыдов, Фабио Факкини и Ромуальдас Бразаускас.