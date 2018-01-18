Подмосковные «Химки» камня на камне не оставили от второй команды Евролиги на своей площадке.

В четверг подопечные Георгиоса Барцокаса разгромили греческий «Олимпиакос».

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ «ОЛИ»?

«Олимпиакос» - трехкратный чемпион Евролиги. Команда-«злой гений» ЦСКА. Обыграла армейцев в нынешнем сезоне в регулярке (правда – дома). Идет второй в таблице регулярного чемпионата. У них – нестареющий Василис Спанулис. И такой же нестареющий Георгиос Принтезис. У них – опытный Янис Стрелникс, впервые попавший в топ-клуб и рвущий жилы в каждом матче, чтобы доказать свою полезность. У них – Холлис Томпсон, приехавший из НБА с целью стать лучшим американцем, играющим в Европе. У них есть сильный сербский центровой Никола Милутинов – свежая версия Ненада Крстича. Еще – немало сильных греков из костяка национальной сборной (Манцарис, Папаниколау, Папапетру), опытный тренер Яннис Сферопулос (в команде – уже четвертый год), лучшая защита в Евролиге (средний показатель пропущенных очков – 71,9). А главное – амбиции. «Олимпиакос» не раз всех удивлял в «Финалах четырех», но в этот раз пирейцы, как кажется, всерьез решили заранее определить свой статус фаворитов. И, в целом, с задачей справляются.

Так как с ними бороться? Тем более, первый матч – в Греции – «Химки» разгромно уступили (75:92).

И, тем не менее, пирейцы в январе не так стабильны. Да, в предыдущем туре легко справились с «Маккаби» (94:64), зато до этого были унижены скромной «Басконией» (54:86). «Химки», еще и при поддержке полных трибун мытищинской арены, имеют шансы навязать борьбу. Дело не только в мотивации от Астахова. Дело и в том, что нынешний состав – действительно сильнейший в истории команды! А фактор Шведа – с ним приходится считаться любым соперникам. Остановить лучшего снайпера Европы – поди еще, попробуй!

РАЗГРОМ В НАЧАЛЕ МАТЧА

Это провал. Позор. Катастрофа! Нет, не для «Химок». Для «Олимпиакоса».

Для «Химок» - праздник. Точнее – для болельщиков, добравшихся в четверг до «Арены Мытищи» (добрались, как обычно, полные трибуны). У игроков, пока идет матч – работа. И справляются они с ней хорошо.

Настолько хорошо, что уже к середине первой четверти гости «летят» 5:16. Стараются все – очки на свой счет записывают Чарльз Дженкинс, Малькольм Томас, разумеется – Швед. Дальше – больше. Разгромная разница сияет с табло к исходу стартовой десятиминутки – 28:14. Двукратный перевес! «Химки» стреляют трешками, как из пулемета, причем стреляют кучно – каждая вторая точно в цель. Как только подопечные Сферопулоса делают скромную попытку закрыть периметр – так тут же получают проход в краску со стороны того же Шведа. Или Энтони Гилла. Или Стефана Марковича. Когда надо – на подборах подстрахует Егор Вяльцев. Отвесит блокшот Марко Тодорович. Добавит со средней Джеймс Андресон.

Да «Химки» невозможно держать!

К большому перерыву – почти все кончено. Перевес – по-прежнему двузначный (49:25). И дальше лишь продолжает увеличиваться.

Желто-синие с пи рейцами встречались ранее семь раз (тут речь о Евролиге). Победили лишь дважды. Но одна из двух побед запомнилась. Разгромная, в «Крылатском», в 2016 году – 98:66. Такое впечатление, что подопечные Барцокаса теперь хотят превзойти тот рекорд. И держатся близко – добиваются аналогичной разницы в 32 очка к середине заключительной четверти (72:40)! Ладно, Кайл Уилджер и Брайан Робертс все же чуть сокращают отставание гостей. Только для них это – слабое утешение.

А у «Химок» и так – самая лучшая и громкая победа в нынешнем сезоне!