Фильм «Движение вверх» собрал не только неплохую кассу, но и кучу разноречивых отзывов. Своим полемическим мнением делится наш читатель.

Нет смысла рассуждать сейчас о киноправде, о том, насколько точно воспроизведены те или иные эпизоды – в конце концов, это лента художественная, значит, вымысел может быть какой угодно. Но нам же не фантасмагорию предлагают, не жанр фэнтези. Нас совершенно четко окунают в 1972 год, в мюнхенскую Олимпиаду, в финальный баскетбольный матч СССР – США. Это честнее, чем фейковые поделки про никогда не проводившийся «матч смерти» с Сергеем Безруковым в главной роли (фильм «Матч» – Прим.ред.).

У нас есть в спортивной истории эпизоды, которыми мы можем гордиться. Героический камбэк хоккейной сборной в финале ЧМ-2008, когда выиграли у самих канадцев! Или самый феерический футбольный матч в новейшей истории в четвертьфинале Евро с голландцами. Это все события еще не такого уж далекого прошлого. Они не впишутся в давлеющую сегодня во многих сферах жизни концепцию «Деды смогли, и мы, если надо, повторим». Поэтому воспитательная роль будет пока что отводиться сюжетам из чуть более раннего прошлого.

Допускаю, что дальше будут фильмы про хоккейную суперсерию (мы, правда, ее проиграли, но об итоговом счете у нас вспоминать как-то не принято), про 8:1 в финале Кубка Канады-81, про победу в товарищеском матче над Германией в 1955 году, когда страна после 3:2 ликовала так, будто снова выиграла во Второй мировой.

Всем хочется побед. Тем более что по честным победам мы уж совсем истосковались. Но почему, что бы мы ни делали, у нас все равно из всего пулемет Калашникова получается? Вот что за незадача такая? Еще не забылась откровенно слабая поделка «Легенда номер 17», как подоспели в духовке новые пирожки из прокисшего теста.

Почему мы не говорим, что выиграли на самом деле у студенческой сборной США? Да, это была красивая и очень значимая победа. Но если вспомнить про студентов – то вроде как сами себя унизим, что ли? А нам ведь опять надо накладывать спорт на противостояние двух систем.

Из участников того матча живы сегодня десять американцев и всего четверо советских баскетболистов. И это, наверное, тоже один из печальных итогов противостояния систем. Одержав победы, завоевав «золото» для страны, многие спортсмены после окончания карьеры становились никому не нужными, спивались, уходили в никуда.

Пять лет назад мне довелось быть членом жюри весьма пафосного и авторитетного фестиваля спортивного кино. Когда нас собрали в первый раз, сразу предупредили: победу вы должны отдать «Легенде номер 17» – нам, мол, вообще дали фестиваль провести только при условии, что вручаем Гран-при именно этому фильму.

Сейчас удручает как раз то, что история почти аналогичная. Все кругом рассказывают о небывалых сборах, но ведь как забавен административный ресурс, при помощи которого эти сборы состоялись! Прокатчикам рекомендовали «расчистить поляну»: часть фильмов передвинули на начало декабря, часть – в глубь января. Даже безобидный «Мишка Падингтон» чуть было не помешал. Все, кто имеет привычку вместо бани ходить в новогодне-каникулярный период в кинотеатры, должны были смотреть только на то, что сверху указано. Разве иначе патриотизм не воспитать?

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