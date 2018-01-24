Аргентинец не нужен «Зениту»

За три дня до встречи с «Баварией» «Зенит» сыграл очень тяжелый матч в Перми. Сине-бело-голубые, как это часто бывает в нынешнем сезоне, сначала сами создали проблемы, а потом героически вытащили себя к победе. После игры главный тренер петербуржцев Василий Карасев признал, что команда испытывает трудности в защите. Чтобы их преодолеть, был подписан американский разыгрывающий Малкольм Гриффин из греческого «Колоссоса». С «Баварией» он сыграть не мог, зато восстановился от травмы Сергей Карасев. Дрю Гордон пока лечится, но точно будет готов к Матчу звезд Единой лиги ВТБ, в котором он 17 февраля сыграет вместе с Карасевым.

Пройдет Матч звезд на родном паркете «Зенита» в «Юбилейном». Звезды России сыграют против Звезд мира. Составы сформированы еще не окончательно. Лига добавит по два игрока в каждую команду. В сборной мира просто обязан быть зенитовец Кайл Курич, который в этом году по-настоящему зажигает. Особенно в Еврокубке, где он набирает минимум 30 очков за игру. Так было в победных матчах с «Летувос Ритас» и «Турином», после которого американского словака признали MVP игровой недели, и в проигранной встрече в Мюнхене. «Зенит» уступил «Баварии» с разницей «-17», но Курич был на высоте.

Вообще петербуржцы удачно смогли заменить ушедших после прошлого сезона легионеров. Всего одна трансферная неудача – аргентинец Николас Лапровиттола, который после ссылки в «Зенит-Фарм» наконец нашел клуб для себя. Теперь он будет выступать за испанский «Ховентуд». Мечта Николаса познакомиться с аргентинцами из футбольного «Зенита» так и не сбылась, зато в Испании можно встретить самого главного представителя этой южноамериканской страны. Речь, конечно же, о Лионеле Месси.

Как отдать выигранный матч

«Зенит» не собрал в «Юбилейном» такого аншлага, как на игре с ЦСКА (пришло на тысячу человек меньше), но для болельщиков снова сделали временные трибуны за щитами. С москвичами это было ожидаемо, армейцы – один из лидеров европейского баскетбола, а на имидж «Баварии», видимо, сыграли их одноклубники с «Альянц Арены». У ребят с «Ауди Дом», конечно, нет в составе Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, зато есть Джаред Каннингем, поигравший за «Кливленд» и «Лос-Анджелес Клипперс», а также два вице-чемпиона Олимпиады в Рио в составе сборной Сербии: Стефан Йович и Милан Мачван.

Петербуржцы начали не в свойственной манере. Сразу завладели преимуществом и выиграли первую четверть. Обычно команда Карасева просыпается только под конец третьей. Солировал на площадке Евгений Воронов, который тоже обычно силен в концовках. А вот Кайл Курич был не заметен, да и игрового времени получал меньше, чем обычно.

Оказалось, это был тактический ход Василия Карасева. Третью десятиминутку словак отыграл полностью и помог «Зениту» на старте четвертой четверти добиться преимущества «+14». Но перед этим было стратегическое отступление во второй. «Бавария» даже вырвалась вперед, а у сине-бело-голубых не получалось ничего. Болельщики в большом перерыве и то попадали в кольцо чаще, чем зенитовцы.

В последнем отрезке «Зенит» стал играть на удержание, за что быстро поплатился. Уже к его середине немцы сократили отрыв до минимума. Петербуржцы не ожидали такой оплеухи и вновь перестали попадать из выгодных положений, а герой первой четверти Евгений Воронов мазал даже с линии штрафного броска. «Бавария» не показала ничего выдающегося, но победила 80:78. «Зенит» отдал почти выигранный матч и серьезно осложнил себе задачу выхода в топ-8. В двух оставшихся встречах проигрывать нельзя.