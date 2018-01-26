На прошлой неделе ЦСКА, лидирующий в регулярном чемпионате, сумел закрепиться на важном промежуточном рубеже: отрыв в две победы от ближайшего преследователя. Теперь, если следовать сухой турнирной логике, армейцам надо спокойно оберегать этот запас. То есть, прежде всего, не терять очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Такими, как «Бамберг».

ЦСКА их и не теряет. Сегодня после почти трехмесячного перерыва, связанного с травмой, вновь сыграл в Евролиге Лео Вестерманн. Французский защитник, чье возвращение состоялось еще в понедельник в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», с «Бамбергом» провел на площадке шесть с половиной минут и не набрал ни одного очка. Не угадал, что называется, ни одной буквы. Что ж, не страшно. Еще успеет вернуться по-настоящему.

Начал ЦСКА со стартовых 0:5. Но еще по ходу первой четверти перехватил инициативу, а во второй заграбастал ее в свои лапы бесповоротно и окончательно. Прежде всего – за счет действий в обороне. Похоже, что тренер армейцев Дмитрис Итудис использовал матч с «Бамбергом» в качестве полигона – чтобы испытать свою защиту на принципиально новом уровне активности.

Эту защиту ЦСКА включил в конце стартового периода и вырубил только в середине последнего – когда разница в счете достигла 18 очков и все стало окончательно ясно. Смотрелось впечатляюще.

Мы уже давно привыкли, что армейцы на своей половине площадки меняются друг с другом подопечными по любому поводу. Но сегодня этот красно-синий «дракон» выглядел куда активнее обычного. Во-первых, максимально плотная опека каждого из соперников до самой центральной линии. Во-вторых, постоянное сдваивание против игрока с мячом – на любом участке площадки! И, в-третьих, максимальная нацеленность на сверхбыстрый отрыв. Я бы даже сказал, насильственная. На каком-то отрезке Нандо Де Коло удалось отдать подряд три длиннющих передачи из-под своего щита непосредственно под чужой. А в других эпизодах нарочитая спешка ЦСКА в контратаках приводила к потерям.

Что ж, при таком турнирном положении тренер имеет полное право на эксперименты. Тем более, такие – вполне пригодные для будущего использования на решающих стадиях. А что такое «решающие стадии» для ЦСКА всем давно известно. Это «Финал четырех».

«Бамбергу» сегодняшняя драконовская защита москвичей сильно не понравилась. Запомнился момент, когда центровой гостей Деян Мусли, получив мяч на линии штрафных, один раз собрался бросать и передумал (подскочил кто-то из армейцев), после финта опять «взвел курок» - и опять не стал (новая «крыша» подоспела), сбросил партнеру на фланг, но и того моментальной подстраховкой заставили швырнуть в сторону корзины что-то безнадежно-несусветное.

В общем, смотреть на эту защиту было очень интересно. В атаке у ЦСКА получалось похуже. В первой четверти все девять своих очков набрал Семен Антонов, во второй весьма активно включился по снайперской линии Нандо Де Коло (13 точных штрафных из 13!), и все же на чужой половине паркета армейцы в этом матче периодически буксовали.

Впрочем, для «Бамберга» хватило и действий на своей, то есть, нашей половине. Подозреваю, что это была артподготовка перед следующим туром: 1 февраля в Москву пожалует куда более принципиальный соперник – мадридский «Реал». Посмотрим, как будет разбираться с красно-синим «драконом» чемпион Европы-2017 и главный вундеркинд баскетбольной Европы Лука Дончич.

Евролига

Регулярный чемпионат. 20-й тур

ЦСКА (Россия) – Бамберг (Германия) - 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26)

ЦСКА: Де Коло (20), Родригес (13+6 передач), Хиггинс (12).

Бамберг: Д.Уайт (11), Радошевич (10), Рабит (10), Ло (10).