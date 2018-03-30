С тех пор, как месяц назад я легкомысленно назвал матч ЦСКА с «Маккаби» в Тель-Авиве «репетицией четвертьфинала» (на тот момент команды действительно занимали в регулярном чемпионате первое и восьмое места соответственно) многое успело измениться. Армейцы после «+20» в Израиле продолжили победную серию, а «Маккаби», напротив, потерпел еще четыре поражения в пяти турах и вчера, проиграв в гостях «Басконии», окончательно потерял шансы на выход в плей-офф.

Новым кандидатом №1 на встречу с ЦСКА в 1/4 финала с недавних пор стал их сегодняшний соперник - «Жальгирис». Что, опять «репетиция четвертьфинала»?

Хотя турнирный расклад перед матчем в Каунасе все-таки был не таким, как в Тель-Авиве. Если тогда, разгромив «Маккаби», ЦСКА поспособствовал вылету потенциального соперника из зоны плей-офф, то теперь победа над «Жальгирисом» уже приближала москвичей к повторной встрече с ним в четвертьфинале, а поражение – наоборот, отдаляло.

«Жальгирис» с его 42-летним «начинающим» тренером Шарунасом Ясикявичюсом, которого больше знают, как блестящего в недавнем прошлом игрока, уже стал настоящим открытием Евролиги-2017/18 и пробился в восьмерку лучших клубов Европы впервые в ХХI веке. Ну а о том, как в Каунасе умеют болеть за своих баскетболистов, армейцам прекрасно известно еще с финальных битв чемпионата СССР 80-х годов. Только по сравнению с тогдашним стареньким «Спортхалле» новая арена на морском берегу - втрое больше. Сегодня литовский клуб яростно поддерживали 15 с половиной тысяч зрителей.

И столь же яростно подопечные Ясикявичюса бились на паркете. Уж не знаю, действительно ли «Жальгирис» так хотел избежать встречи с ЦСКА в плей-офф или дело было в чем-то другом (домашних поражений в «регулярке» у каунасцев вообще-то хватает), но матч хозяева провели прекрасно. Было видно невооруженным взглядом, что победа сегодня нужна им намного больше, чем гостям. Это касалось и самоотдачи в защите, и борьбы на подборе, и всего остального. Недаром два довольно скромных, «рабочих» центровых Брэндон Дэвис и Антанас Каваляускас в четыре руки напихали в армейское кольцо под 30 очков.

Нет, наши, конечно, сопротивлялись. С сиреной об окончании первой половины Лео Вестерманн броском от центральной линии превратил «-9», в «-6», а в середине третьей четверти ЦСКА, наконец, догнал соперника и начались «качели»: то плюс одно очко в одну сторону, то плюс одно в другую. Казалось, еще чуть-чуть, и москвичи реализуют свое преимущество в классе…

В середине четвертого периода на табло горело «+18» в пользу «Жальгириса». Это был уже не нокдаун, а форменный нокаут. В последней четверти литовская команда, ведомая канадским разыгрывающим Кевином Пангосом, окончательно поймала кураж, и совершила решающий рывок. А ЦСКА… ЦСКА играть как в плей-офф сегодня не захотел. С турнирной точки зрения это от него, в общем, и не требовалось, но в составе армейцев и отметить-то толком некого. Разве что привычно надежного Кайла «Скалу» Хайнса.

Что дальше? Через неделю – последний тур «регулярки». Участники плей-офф уже известны все, но внутри этой восьмерки определились только два лидера: ЦСКА – первый, «Фенербахче» - второй. В шести остальных ячейках кубковой сетки возможны перестановки. А наиболее вероятным соперником армейцев по четвертьфиналу теперь стали «Химки». Чтобы избежать этого «свидания» подмосковной команде нужно 6 апреля выигрывать в Барселоне и вдобавок рассчитывать на поражение «Жальгириса» в Афинах от «Олимпиакоса».

Впрочем, о раскладах подробнее поговорим завтра.

Евролига

Регулярный чемпионат. 29-й тур

Жальгирис (Литва) – ЦСКА (Россия) – 85:73 (23:18, 25:24, 16:18, 21:13)

Жальририс: Б.Дэвис (17), Пангос (15+11 передач), Янкунас (13), Каваляускас (11).

ЦСКА: Де Коло (18), Хайнс (12).

Химки (Россия) – Фенербахче (Турция) – 64:73, Уникаха (Испания) – Олимпиакос (Греция) – 87:85 (ОТ), Црвена Звезда (Сербия) – Реал (Испания) – 79:82, Панатинаикос (Греция) – Валенсия (Испания) – 75:56, Баскония (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 83:72, Эфес (Турция) – Барселона (Испания) – 83:107, Бамберг (Германия) – Милан (Италия) – 78:83.

ЦСКА (Россия) – 23 победы, 6 поражений, Фенербахче (Турция) – 21-8, Олимпиакос (Греция) – 19-10, Реал (Испания), Панатинаикос (Греция) – 18-11, Жальгирис (Литва) – 17-12, Баскония (Испания), Химки (Россия) – 16-13, Маккаби Т-А (Израиль) – 13-16, Уникаха (Испания) – 12-17, Црвена Звезда (Сербия), Валенсия (Испания), (Германия) – 11-18, Милан (Италия), Барселона (Испания) – 10-19, Эфес (Турция) - 6-23.

30-й, заключительный тур: 5 апреля, четверг – ЦСКА (Россия) – Црвена Звезда (Сербия), Барселона (Испания) – Химки (Россия), Фенербахче (Турция) – Уникаха (Испания), Милан (Италия) – Панатинаикос (Греция), Баскония (Испания) – Эфес (Турция), 6 апреля, пятница – Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва), Реал (Испания) – Бамберг (Германия), Валенсия (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль).