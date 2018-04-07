Полуфинал Россия – «Реал»? Пусть он сначала съездит в Афины
Состоялись последние матчи регулярного чемпионата Евролиги и определилась вся сетка плей-офф.
«ГРЕЧЕСКАЯ СВИНЬЯ» ДЛЯ МАДРИДА
Последние точки над i расставил финальный свисток, прозвучавший в Мадриде в 23.41 по московскому времени. Но исход матча «Реал» - «Бамберг» был предрешен намного раньше, и к тому же не имел для обеих команд турнирного значения. Дело в том, что за час до начала игры испанцам подложил свинью «Олимпиакос», уступивший в Афинах в овертайме литовскому «Жальгирису». И из-за плохого баланса личных встреч как с этим, так и с другим греческим клубом («Панатинаикосом») «Реал» еще до выхода на паркет потерял все шансы подняться выше пятого места и получить преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф.
Можно сказать, что после этого мадридцы фактически выбирали, в какой район Афин они отправятся в середине апреля: на север города в родной зал «Пао» или в портовый пригород Пирей в гости к «Оли». «Реал» сегодня победил - и тем самым выбрал первый вариант. Но в любом случае для выхода в «Финал четырех» ему теперь придется побеждать в Греции, что всегда непросто.
Итак, вот окончательных состав пар 1/4 финала:
ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – Химки (8)
Фенербахче (2) – Баскония (7)
Олимпиакос (3) – Жальгирис (6)
Панатинаикос (4) – Реал (5)
Четвертьфинальные серии стартуют 17-18 апреля (точные даты матчей определятся на днях) и, как обычно, пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки принадлежит клубам, занявшим в регулярном чемпионате места с первого по четвертое. Победители серий выходят в «Финал четырех», который состоится 18-20 мая в Белграде. В полуфинале сильнейшая из двух российских команд (то, что ЦСКА и «Химки» в 1/4 сыграют друг с другом, стало известно еще вчера) встретится с лауреатом серии «Пао» – «Реал».
Это, так сказать, сухие факты. А что можно сказать еще? Все-таки завершился двухкруговой марафон лучших клубов континента, продолжавшийся целых полгода.
ОБЪЕКТИВНОСТИ – БОЛЬШЕ, СЮРПРИЗОВ – МЕНЬШЕ
Напомню, что для Евролиги это второй сезон по новой формуле: с 16 командами вместо прежних 24-х и со сплошной «регуляркой для всех», не разбитой на промежуточные групповые стадии. Надо признать, что в нынешнем розыгрыше интриг было поменьше. Если год назад борьба за места в плей-офф шла до последнего тура, то сейчас и сильнейшие, и все четвертьфиналисты определились еще в конце марта.
К тому же результаты этого регулярного первенства уж очень напоминают прошлогодние.
Итоговые таблицы этого и предыдущего регулярных чемпионатов Евролиги
|
|
Сезон-2017/18
|
В
|
П
|
Сезон-2016/17
|
В
|
П
|
1
2
3
4
5
6
7
8
|
ЦСКА (Россия)
Фенербахче (Турция)
Олимпиакос (Греция)
Панатинаикос (Греция)
Реал (Испания)
Жальгирис (Литва)
Баскония (Испания)
Химки (Россия)
|
24
21
19
19
19
18
16
16
|
6
9
11
11
11
12
14
14
|
Реал (Испания)
ЦСКА (Россия)
Олимпиакос (Греция)
Панатинаикос (Греция)
Фенербахче (Турция)
Эфес (Турция)
Баскония (Испания)
Дарюшафака (Турция)
|
23
22
19
19
18
17
17
16
|
7
8
11
11
12
13
13
14
|
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Уникаха (Испания)
Маккаби Т-А (Израиль)
Валенсия (Испания)
Бамберг (Германия)
Барселона (Испания)
Црвена Звезда (Сербия)
Милан (Италия)
Эфес (Турция)
|
13
13
12
11
11
11
10
7
|
17
17
18
19
19
19
20
23
|
Црвена Звезда (Сербия)
Жальгирис (Литва)
Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Бамберг (Германия)
Маккаби Т-А (Израиль)
УНИКС (Россия)
Милан (Италия)
|
16
14
12
11
10
10
8
8
|
14
16
18
19
20
20
22
22
Как видите, шесть из восьми участников плей-офф остались прежними. А состав белградского «Финала четырех» вполне может оказаться полной копией Стамбула-2017: ЦСКА, «Фенер», «Реал», «Олимпиакос». Удивляться, этому, впрочем, не стоит. Двухкруговой формат изначально подразумевал большую объективность и, соответственно, сокращение числа сенсаций. Скорее это первый сезон неожиданно вышел богатым на сюрпризы, а сейчас все просто пришло в ожидаемую норму: те, кто сильнее, те и впереди.
Скучновато? Отчасти. Только тут уж надо выбирать: либо одно, либо другое. Клубам-грандам новая система, конечно, выгодна. Тем командам, что не имеют долгосрочных лицензий и мощных бюджетов, - наоборот. А зрителям… Тут опять же – кому что. Ведь одни болеют за ЦСКА, а другие – за «Црвену Звезду».
НАШИ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД
Зато Россия по сравнению с Евролигой-2016/17 прибавила точно. ЦСКА уверенно выиграл «регулярку», а «Химки» одержали вдвое больше побед, чем прошлогодний УНИКС, и впервые в своей истории пробились в плей-офф. Напомню, что прежде подмосковному клубу для этого постоянно не хватало какой-то малости: то одного выигранного матча, а то и положительного баланса личных встреч с конкурентами.
Это четвертый случай за 14 лет (после того, как в Евролиге вновь появились четвертьфиналы), когда Россия будет представлена в восьмерке сильнейших двумя командами. Прежде компанию ЦСКА удавалось составить московскому «Динамо», «Локомотиву» и тому же УНИКСу. Успеха в 1/4 добивался только «Локо», и повторить его успех химчанам будет, конечно, тяжело. Соперник не только силен, но и знает их по внутреннему чемпионату, как облупленных. Плюс еще травмы, плюс сложная турнирная ситуация в Единой лиге ВТБ, где подмосковный клуб идет только пятым и, видимо, тоже будет играть четвертьфинал без домашнего перевеса (правда, не с ЦСКА). Эх, опять у нашего второго представителя в Евролиге не хватает состава и сил для успешной борьбы «на два фронта»...
ХАЙНС ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ. НА СКОЛЬКО – НЕИЗВЕСТНО
Новая проблема появилась и у ЦСКА: в ничего не значившем вчерашнем матче с «Црвеной Звездой» получил травму правой ноги Кайл Хайнс. Речь идет о повреждении мышцы правой голени, и сегодня на клубном сайте появилась информация, что основной центровой команды «пропустит несколько матчей». Сколько именно - пока непонятно. Смотря как пойдет лечение.
Это - очень серьезно. Пусть результативность Хайнса едва превышает восемь очков за матч (любителям обо всем судить по статистике – чуть ниже, где перечислены лучшие игроки Евролиги-2017/18 по главным показателям), я твердо убежден: в нынешнем ЦСКА именно он – самый важный баскетболист. Без «Скалы Кайла» (или при его плохой форме) армейцам в плей-офф будет гораздо труднее. Если не с «Химками», то уж в «Финале четырех» - наверняка.
Хорошо хоть, что до Белграда у Хайнса и его докторов еще есть почти полтора месяца.
Евролига
Регулярный чемпионат. 30-й тур
Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) – 85:86 (ОТ)
Реал (Испания) – Бамберг (Германия) - 106:86
Валенсия (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 87:84
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ: ПЕРВЫЙ – ШВЕД, ВТОРОЙ – ДЕ КОЛО
Лидеры Евролиги-2017/18 по статистическим показателям
Очки
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Алексей Швед (Химки)
|
30
|
643
|
21,4
|
2
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)
|
29
|
498
|
17,2
|
3
|
Лука Дончич (Реал)
|
27
|
456
|
16,9
Подборы
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Джеймс Огастин (Уникаха)
|
29
|
194
|
6,7
|
2
|
Артурас Гудайтис (Милан)
|
29
|
183
|
6,3
|
3
|
Торнике Шенгелия (Баскония)
|
29
|
179
|
6,2
|
4
|
Томас Робинсон (Химки)
|
16
|
97
|
6,1
Голевые передачи
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Ник Калатес (Панатинаикос)
|
27
|
220
|
8,2
|
2
|
Томас Эртель (Барселона)
|
30
|
193
|
6,4
|
3
|
Кевин Пангос (Жальгирис)
|
30
|
185
|
6,2
|
6
|
Алексей Швед (Химки)
|
30
|
155
|
5,2
Перехваты
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Ник Калатес (Панатинаикос)
|
27
|
48
|
1,8
|
2
|
Факундо Кампаццо (Реал)
|
28
|
41
|
1,5
|
3
|
Алексей Швед (Химки)
|
30
|
41
|
1,4
|
4-5
4-5
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)
Стефан Маркович (Химки)
|
29
29
|
39
39
|
1,3
1,3
Блок-шоты
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Брайант Данстон (Эфес)
|
30
|
52
|
1,7
|
2
|
Вальтер Таварес (Реал)
|
23
|
38
|
1,7
|
3
|
Тибор Пляйс (Валенсия)
|
29
|
32
|
1,1
Трехочковые
|
|
Игры
|
Броски
|
%
|
1
|
Джеймс Наннелли (Фенербахче)
|
24
|
44/74
|
59,5
|
2
|
Йоханнес Фойтманн (Баскония)
|
30
|
24/41
|
58,5
|
3
|
Альберто Абальде (Валенсия)
|
25
|
28/54
|
51,9
|
5
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)
|
29
|
51/100
|
51,0
Штрафные
|
|
Игры
|
Броски
|
%
|
1
|
Брайан Робертс (Олимпиакос)
|
28
|
48/49
|
98,0
|
2
|
Джэйси Кэрролл (Реал)
|
30
|
36/37
|
97,3
|
3
|
Брук Мотум (Эфес)
|
29
|
29/30
|
96,7
|
4
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)
|
29
|
103/109
|
94,5
Комплексный рейтинг
|
|
Игры
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Лука Дончич (Реал)
|
27
|
612
|
22,7
|
2
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)
|
29
|
587
|
20,2
|
3
|
Алексей Швед (Химки)
|
30
|
600
|
20,0