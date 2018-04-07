V4x3 l 1523049831689

«ГРЕЧЕСКАЯ СВИНЬЯ» ДЛЯ МАДРИДА

Последние точки над i расставил финальный свисток, прозвучавший в Мадриде в 23.41 по московскому времени. Но исход матча «Реал» - «Бамберг» был предрешен намного раньше, и к тому же не имел для обеих команд турнирного значения. Дело в том, что за час до начала игры испанцам подложил свинью «Олимпиакос», уступивший в Афинах в овертайме литовскому «Жальгирису». И из-за плохого баланса личных встреч как с этим, так и с другим греческим клубом («Панатинаикосом») «Реал» еще до выхода на паркет потерял все шансы подняться выше пятого места и получить преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф.

Можно сказать, что после этого мадридцы фактически выбирали, в какой район Афин они отправятся в середине апреля: на север города в родной зал «Пао» или в портовый пригород Пирей в гости к «Оли». «Реал» сегодня победил - и тем самым выбрал первый вариант. Но в любом случае для выхода в «Финал четырех» ему теперь придется побеждать в Греции, что всегда непросто.

Итак, вот окончательных состав пар 1/4 финала:

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – Химки (8)
Фенербахче (2) – Баскония (7)
Олимпиакос (3) – Жальгирис (6)
Панатинаикос (4) – Реал (5)

Четвертьфинальные серии стартуют 17-18 апреля (точные даты матчей определятся на днях) и, как обычно, пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки принадлежит клубам, занявшим в регулярном чемпионате места с первого по четвертое. Победители серий выходят в «Финал четырех», который состоится 18-20 мая в Белграде. В полуфинале сильнейшая из двух российских команд (то, что ЦСКА и «Химки» в 1/4 сыграют друг с другом, стало известно еще вчера) встретится с лауреатом серии «Пао» – «Реал».

Это, так сказать, сухие факты. А что можно сказать еще? Все-таки завершился двухкруговой марафон лучших клубов континента, продолжавшийся целых полгода.

ОБЪЕКТИВНОСТИ – БОЛЬШЕ, СЮРПРИЗОВ – МЕНЬШЕ

Напомню, что для Евролиги это второй сезон по новой формуле: с 16 командами вместо прежних 24-х и со сплошной «регуляркой для всех», не разбитой на промежуточные групповые стадии. Надо признать, что в нынешнем розыгрыше интриг было поменьше. Если год назад борьба за места в плей-офф шла до последнего тура, то сейчас и сильнейшие, и все четвертьфиналисты определились еще в конце марта.

К тому же результаты этого регулярного первенства уж очень напоминают прошлогодние.

Итоговые таблицы этого и предыдущего регулярных чемпионатов Евролиги

 

Сезон-2017/18

В

П

Сезон-2016/17

В

П

1

2

3

4

5

6

7

8

ЦСКА (Россия)

Фенербахче (Турция)

Олимпиакос (Греция)

Панатинаикос (Греция)

Реал (Испания)

Жальгирис (Литва)

Баскония (Испания)

Химки (Россия)

24

21

19

19

19

18

16

16

6

9

11

11

11

12

14

14

Реал (Испания)

ЦСКА (Россия)

Олимпиакос (Греция)

Панатинаикос (Греция)

Фенербахче (Турция)

Эфес (Турция)

Баскония (Испания)

Дарюшафака (Турция)

23

22

19

19

18

17

17

16

7

8

11

11

12

13

13

14

9

10

11

12

13

14

15

16

Уникаха (Испания)

Маккаби Т-А (Израиль)

Валенсия (Испания)

Бамберг (Германия)

Барселона (Испания)

Црвена Звезда (Сербия)

Милан (Италия)

Эфес (Турция)

13

13

12

11

11

11

10

7

17

17

18

19

19

19

20

23

Црвена Звезда (Сербия)

Жальгирис (Литва)

Барселона (Испания)

Галатасарай (Турция)

Бамберг (Германия)

Маккаби Т-А (Израиль)

УНИКС (Россия)

Милан (Италия)

16

14

12

11

10

10

8

8

14

16

18

19

20

20

22

22

Как видите, шесть из восьми участников плей-офф остались прежними. А состав белградского «Финала четырех» вполне может оказаться полной копией Стамбула-2017: ЦСКА, «Фенер», «Реал», «Олимпиакос». Удивляться, этому, впрочем, не стоит. Двухкруговой формат изначально подразумевал большую объективность и, соответственно, сокращение числа сенсаций. Скорее это первый сезон неожиданно вышел богатым на сюрпризы, а сейчас все просто пришло в ожидаемую норму: те, кто сильнее, те и впереди.

Скучновато? Отчасти. Только тут уж надо выбирать: либо одно, либо другое. Клубам-грандам новая система, конечно, выгодна. Тем командам, что не имеют долгосрочных лицензий и мощных бюджетов, - наоборот. А зрителям… Тут опять же – кому что. Ведь одни болеют за ЦСКА, а другие – за «Црвену Звезду».

НАШИ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

Зато Россия по сравнению с Евролигой-2016/17 прибавила точно. ЦСКА уверенно выиграл «регулярку», а «Химки» одержали вдвое больше побед, чем прошлогодний УНИКС, и впервые в своей истории пробились в плей-офф. Напомню, что прежде подмосковному клубу для этого постоянно не хватало какой-то малости: то одного выигранного матча, а то и положительного баланса личных встреч с конкурентами.

Это четвертый случай за 14 лет (после того, как в Евролиге вновь появились четвертьфиналы), когда Россия будет представлена в восьмерке сильнейших двумя командами. Прежде компанию ЦСКА удавалось составить московскому «Динамо», «Локомотиву» и тому же УНИКСу. Успеха в 1/4 добивался только «Локо», и повторить его успех химчанам будет, конечно, тяжело. Соперник не только силен, но и знает их по внутреннему чемпионату, как облупленных. Плюс еще травмы, плюс сложная турнирная ситуация в Единой лиге ВТБ, где подмосковный клуб идет только пятым и, видимо, тоже будет играть четвертьфинал без домашнего перевеса (правда, не с ЦСКА). Эх, опять у нашего второго представителя в Евролиге не хватает состава и сил для успешной борьбы «на два фронта»...

ХАЙНС ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ. НА СКОЛЬКО – НЕИЗВЕСТНО

Новая проблема появилась и у ЦСКА: в ничего не значившем вчерашнем матче с «Црвеной Звездой» получил травму правой ноги Кайл Хайнс. Речь идет о повреждении мышцы правой голени, и сегодня на клубном сайте появилась информация, что основной центровой команды «пропустит несколько матчей». Сколько именно - пока непонятно. Смотря как пойдет лечение.

Это - очень серьезно. Пусть результативность Хайнса едва превышает восемь очков за матч (любителям обо всем судить по статистике – чуть ниже, где перечислены лучшие игроки Евролиги-2017/18 по главным показателям), я твердо убежден: в нынешнем ЦСКА именно он – самый важный баскетболист. Без «Скалы Кайла» (или при его плохой форме) армейцам в плей-офф будет гораздо труднее. Если не с «Химками», то уж в «Финале четырех» - наверняка.

Хорошо хоть, что до Белграда у Хайнса и его докторов еще есть почти полтора месяца.

Евролига
Регулярный чемпионат. 30-й тур

Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) – 85:86 (ОТ)
Реал (Испания) – Бамберг (Германия) - 106:86
Валенсия (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 87:84

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ: ПЕРВЫЙ ШВЕД, ВТОРОЙ ДЕ КОЛО

Лидеры Евролиги-2017/18 по статистическим показателям

Очки

 

Игры

Всего

За матч

1

Алексей Швед (Химки)

30

643

21,4

2

Нандо Де Коло (ЦСКА)

29

498

17,2

3

Лука Дончич (Реал)

27

456

16,9

Подборы

 

Игры

Всего

За матч

1

Джеймс Огастин (Уникаха)

29

194

6,7

2

Артурас Гудайтис (Милан)

29

183

6,3

3

Торнике Шенгелия (Баскония)

29

179

6,2

4

Томас Робинсон (Химки)

16

97

6,1

Голевые передачи

 

Игры

Всего

За матч

1

Ник Калатес (Панатинаикос)

27

220

8,2

2

Томас Эртель (Барселона)

30

193

6,4

3

Кевин Пангос (Жальгирис)

30

185

6,2

6

Алексей Швед (Химки)

30

155

5,2

Перехваты

 

Игры

Всего

За матч

1

Ник Калатес (Панатинаикос)

27

48

1,8

2

Факундо Кампаццо (Реал)

28

41

1,5

3

Алексей Швед (Химки)

30

41

1,4

4-5

4-5

Нандо Де Коло (ЦСКА)

Стефан Маркович (Химки)

29

29

39

39

1,3

1,3

Блок-шоты

 

Игры

Всего

За матч

1

Брайант Данстон (Эфес)

30

52

1,7

2

Вальтер Таварес (Реал)

23

38

1,7

3

Тибор Пляйс (Валенсия)

29

32

1,1

Трехочковые

 

Игры

Броски

%

1

Джеймс Наннелли (Фенербахче)

24

44/74

59,5

2

Йоханнес Фойтманн (Баскония)

30

24/41

58,5

3

Альберто Абальде (Валенсия)

25

28/54

51,9

5

Нандо Де Коло (ЦСКА)

29

51/100

51,0

Штрафные

 

Игры

Броски

%

1

Брайан Робертс (Олимпиакос)

28

48/49

98,0

2

Джэйси Кэрролл (Реал)

30

36/37

97,3

3

Брук Мотум (Эфес)

29

29/30

96,7

4

Нандо Де Коло (ЦСКА)

29

103/109

94,5

Комплексный рейтинг

 

Игры

Всего

За матч

1

Лука Дончич (Реал)

27

612

22,7

2

Нандо Де Коло (ЦСКА)

29

587

20,2

3

Алексей Швед (Химки)

30

600

20,0

 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.