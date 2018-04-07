«ГРЕЧЕСКАЯ СВИНЬЯ» ДЛЯ МАДРИДА

Последние точки над i расставил финальный свисток, прозвучавший в Мадриде в 23.41 по московскому времени. Но исход матча «Реал» - «Бамберг» был предрешен намного раньше, и к тому же не имел для обеих команд турнирного значения. Дело в том, что за час до начала игры испанцам подложил свинью «Олимпиакос», уступивший в Афинах в овертайме литовскому «Жальгирису». И из-за плохого баланса личных встреч как с этим, так и с другим греческим клубом («Панатинаикосом») «Реал» еще до выхода на паркет потерял все шансы подняться выше пятого места и получить преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф.

Можно сказать, что после этого мадридцы фактически выбирали, в какой район Афин они отправятся в середине апреля: на север города в родной зал «Пао» или в портовый пригород Пирей в гости к «Оли». «Реал» сегодня победил - и тем самым выбрал первый вариант. Но в любом случае для выхода в «Финал четырех» ему теперь придется побеждать в Греции, что всегда непросто.

Итак, вот окончательных состав пар 1/4 финала:

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – Химки (8)

Фенербахче (2) – Баскония (7)

Олимпиакос (3) – Жальгирис (6)

Панатинаикос (4) – Реал (5)

Четвертьфинальные серии стартуют 17-18 апреля (точные даты матчей определятся на днях) и, как обычно, пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки принадлежит клубам, занявшим в регулярном чемпионате места с первого по четвертое. Победители серий выходят в «Финал четырех», который состоится 18-20 мая в Белграде. В полуфинале сильнейшая из двух российских команд (то, что ЦСКА и «Химки» в 1/4 сыграют друг с другом, стало известно еще вчера) встретится с лауреатом серии «Пао» – «Реал».

Это, так сказать, сухие факты. А что можно сказать еще? Все-таки завершился двухкруговой марафон лучших клубов континента, продолжавшийся целых полгода.

ОБЪЕКТИВНОСТИ – БОЛЬШЕ, СЮРПРИЗОВ – МЕНЬШЕ

Напомню, что для Евролиги это второй сезон по новой формуле: с 16 командами вместо прежних 24-х и со сплошной «регуляркой для всех», не разбитой на промежуточные групповые стадии. Надо признать, что в нынешнем розыгрыше интриг было поменьше. Если год назад борьба за места в плей-офф шла до последнего тура, то сейчас и сильнейшие, и все четвертьфиналисты определились еще в конце марта.

К тому же результаты этого регулярного первенства уж очень напоминают прошлогодние.

Итоговые таблицы этого и предыдущего регулярных чемпионатов Евролиги

Сезон-2017/18 В П Сезон-2016/17 В П 1 2 3 4 5 6 7 8 ЦСКА (Россия) Фенербахче (Турция) Олимпиакос (Греция) Панатинаикос (Греция) Реал (Испания) Жальгирис (Литва) Баскония (Испания) Химки (Россия) 24 21 19 19 19 18 16 16 6 9 11 11 11 12 14 14 Реал (Испания) ЦСКА (Россия) Олимпиакос (Греция) Панатинаикос (Греция) Фенербахче (Турция) Эфес (Турция) Баскония (Испания) Дарюшафака (Турция) 23 22 19 19 18 17 17 16 7 8 11 11 12 13 13 14 9 10 11 12 13 14 15 16 Уникаха (Испания) Маккаби Т-А (Израиль) Валенсия (Испания) Бамберг (Германия) Барселона (Испания) Црвена Звезда (Сербия) Милан (Италия) Эфес (Турция) 13 13 12 11 11 11 10 7 17 17 18 19 19 19 20 23 Црвена Звезда (Сербия) Жальгирис (Литва) Барселона (Испания) Галатасарай (Турция) Бамберг (Германия) Маккаби Т-А (Израиль) УНИКС (Россия) Милан (Италия) 16 14 12 11 10 10 8 8 14 16 18 19 20 20 22 22

Как видите, шесть из восьми участников плей-офф остались прежними. А состав белградского «Финала четырех» вполне может оказаться полной копией Стамбула-2017: ЦСКА, «Фенер», «Реал», «Олимпиакос». Удивляться, этому, впрочем, не стоит. Двухкруговой формат изначально подразумевал большую объективность и, соответственно, сокращение числа сенсаций. Скорее это первый сезон неожиданно вышел богатым на сюрпризы, а сейчас все просто пришло в ожидаемую норму: те, кто сильнее, те и впереди.

Скучновато? Отчасти. Только тут уж надо выбирать: либо одно, либо другое. Клубам-грандам новая система, конечно, выгодна. Тем командам, что не имеют долгосрочных лицензий и мощных бюджетов, - наоборот. А зрителям… Тут опять же – кому что. Ведь одни болеют за ЦСКА, а другие – за «Црвену Звезду».

НАШИ ВЫСТУПИЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

Зато Россия по сравнению с Евролигой-2016/17 прибавила точно. ЦСКА уверенно выиграл «регулярку», а «Химки» одержали вдвое больше побед, чем прошлогодний УНИКС, и впервые в своей истории пробились в плей-офф. Напомню, что прежде подмосковному клубу для этого постоянно не хватало какой-то малости: то одного выигранного матча, а то и положительного баланса личных встреч с конкурентами.

Это четвертый случай за 14 лет (после того, как в Евролиге вновь появились четвертьфиналы), когда Россия будет представлена в восьмерке сильнейших двумя командами. Прежде компанию ЦСКА удавалось составить московскому «Динамо», «Локомотиву» и тому же УНИКСу. Успеха в 1/4 добивался только «Локо», и повторить его успех химчанам будет, конечно, тяжело. Соперник не только силен, но и знает их по внутреннему чемпионату, как облупленных. Плюс еще травмы, плюс сложная турнирная ситуация в Единой лиге ВТБ, где подмосковный клуб идет только пятым и, видимо, тоже будет играть четвертьфинал без домашнего перевеса (правда, не с ЦСКА). Эх, опять у нашего второго представителя в Евролиге не хватает состава и сил для успешной борьбы «на два фронта»...

ХАЙНС ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ. НА СКОЛЬКО – НЕИЗВЕСТНО

Новая проблема появилась и у ЦСКА: в ничего не значившем вчерашнем матче с «Црвеной Звездой» получил травму правой ноги Кайл Хайнс. Речь идет о повреждении мышцы правой голени, и сегодня на клубном сайте появилась информация, что основной центровой команды «пропустит несколько матчей». Сколько именно - пока непонятно. Смотря как пойдет лечение.

Это - очень серьезно. Пусть результативность Хайнса едва превышает восемь очков за матч (любителям обо всем судить по статистике – чуть ниже, где перечислены лучшие игроки Евролиги-2017/18 по главным показателям), я твердо убежден: в нынешнем ЦСКА именно он – самый важный баскетболист. Без «Скалы Кайла» (или при его плохой форме) армейцам в плей-офф будет гораздо труднее. Если не с «Химками», то уж в «Финале четырех» - наверняка.

Хорошо хоть, что до Белграда у Хайнса и его докторов еще есть почти полтора месяца.

Евролига

Регулярный чемпионат. 30-й тур

Олимпиакос (Греция) – Жальгирис (Литва) – 85:86 (ОТ)

Реал (Испания) – Бамберг (Германия) - 106:86

Валенсия (Испания) – Маккаби Т-А (Израиль) – 87:84

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ: ПЕРВЫЙ – ШВЕД, ВТОРОЙ – ДЕ КОЛО

Лидеры Евролиги-2017/18 по статистическим показателям

Очки

Игры Всего За матч 1 Алексей Швед (Химки) 30 643 21,4 2 Нандо Де Коло (ЦСКА) 29 498 17,2 3 Лука Дончич (Реал) 27 456 16,9

Подборы

Игры Всего За матч 1 Джеймс Огастин (Уникаха) 29 194 6,7 2 Артурас Гудайтис (Милан) 29 183 6,3 3 Торнике Шенгелия (Баскония) 29 179 6,2 4 Томас Робинсон (Химки) 16 97 6,1

Голевые передачи

Игры Всего За матч 1 Ник Калатес (Панатинаикос) 27 220 8,2 2 Томас Эртель (Барселона) 30 193 6,4 3 Кевин Пангос (Жальгирис) 30 185 6,2 6 Алексей Швед (Химки) 30 155 5,2

Перехваты

Игры Всего За матч 1 Ник Калатес (Панатинаикос) 27 48 1,8 2 Факундо Кампаццо (Реал) 28 41 1,5 3 Алексей Швед (Химки) 30 41 1,4 4-5 4-5 Нандо Де Коло (ЦСКА) Стефан Маркович (Химки) 29 29 39 39 1,3 1,3

Блок-шоты

Игры Всего За матч 1 Брайант Данстон (Эфес) 30 52 1,7 2 Вальтер Таварес (Реал) 23 38 1,7 3 Тибор Пляйс (Валенсия) 29 32 1,1

Трехочковые

Игры Броски % 1 Джеймс Наннелли (Фенербахче) 24 44/74 59,5 2 Йоханнес Фойтманн (Баскония) 30 24/41 58,5 3 Альберто Абальде (Валенсия) 25 28/54 51,9 5 Нандо Де Коло (ЦСКА) 29 51/100 51,0

Штрафные

Игры Броски % 1 Брайан Робертс (Олимпиакос) 28 48/49 98,0 2 Джэйси Кэрролл (Реал) 30 36/37 97,3 3 Брук Мотум (Эфес) 29 29/30 96,7 4 Нандо Де Коло (ЦСКА) 29 103/109 94,5

Комплексный рейтинг