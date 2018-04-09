Сегодня в Краснодаре стартует финальная серия второго по значимости еврокубка между «Локомотивом» и турецкой «Дарушафакой». Победитель получит путевку в Евролигу.

ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

20 марта в конце первой половины первого полуфинального матча Он проигрывал на своей площадке мюнхенской «Баварии» 23 очка. А во второй не брал ни одного тайм-аута вплоть до 38-й минуты! Ждал и терпел - благо, команда все-таки догоняла. И в концовке - вырвал победу дальним броском за 0,7 до финальной сирены!

Этого не предвещало вроде бы ничего. За 22 секунды до конца у «Баварии» было «+1» и владение мячом, причем соперник даже не стал фолить. Вместо этого он просто… вынудил немецкую команду совершить потерю. Потом (за 11,7) Он взял последний тайм-аут. И, хотя атака получилась довольно судорожной, решающий мяч в итоге оказался там, где ему и положено. В корзине.

Удивительная наглость!

Кто забил? В данном случае это неважно. Главное, что в очередной раз победила команда, которой руководит Он. Дэвид Блатт.

В мире нет больше тренера, добывшего столько разных титулов по обе стороны Атлантики. Чемпион Европы (со сборной России-2007), чемпион Евролиги (дважды с «Маккаби»), чемпион НБА (да-да, с «Кливлендом» - пусть его и выгнали непонятно почему в середине сезона-2016/17, но перстень-то потом все равно дали), призер Олимпийских игр (наша бронза Лондона-2012)… И большинство этих побед было одержано точно так же: неожиданно, вопреки всему.

Одно слово: Волшебник.

ВНИМАНИЕ: СКОТТ УИЛБЕКИН

В прошлом сезоне Блатт чудом (а как же еще?) втащил «Дарушафаку» в плей-офф Евролиги через последний тур. Потом было много летних предложений (в том числе российских), но он подумал и остался – чтобы в 2018-м можно было вернуться в НБА (маститые европейские клубы настаивали на долгосрочных контрактах). Да, американский перстень у него уже есть, но, подозреваю, что такого, «заочного» перстня ему мало. Он привык выигрывать не у телевизора, а на баскетбольном паркете. Рядом с боковой линией и периодически залезая через нее на площадку.

Разумеется, всю его прошлогоднюю «Дарушафаку» моментально растащили. Клайберн сейчас играет в ЦСКА, Ванамейкер – в «Фенербахче», Андерсон – в «Химках», Моерман – в «Барселоне», Жижич – в НБА. Однако Блатту не привыкать, он без проблем набрал команду заново. Гуттаперчевого кубинца Ховарда Сент-Роса выудил из чешского «Нимбурка», здоровенного нигерийского центра Майкла Эрика – из «Бильбао», бросучего форварда Дехуана Джонсона – из итальянского «Канту». И потом, у Блатта оставался Скотт Уилбекин…

На днях этот разыгрывающий был признан MVP Кубка Европы-2017/18, и это совершенно никого не удивило. Лучший снайпер турнира, бесспорный лидер одной из команд-финалистов… Кстати, во втором (теперь гостевом) матче с «Баварией» никаких чудес от Блатта уже не потребовалось: Уилбекин просто забил 10 дальних бросков из 15, набрал 41 (!) очко и вывел свою команду в финал.

5 апреля Уилбекину исполнилось 25. В НБА он никогда не играл, между колледжем и Стамбулом успел отметиться в Австралии и греческом АЕКе. Но прогрессирует от сезона к сезону, и сейчас это очень сильный баскетболист. Да, невысокий, без выдающихся физических данных, но очень острый-бросучий-пасучий – и к тому же (что редкость) ведет за собой все командное нападение, дирижирует им. Этакая подрастающая версия «нового Спанулиса».

КОГДА ВЕРНЕТСЯ КУЛАГИН?

С другой стороны, и Уилбекин, и Джонсон с Сент-Росом у Блатта играют практически без замен. Шесть темнокожих баскетболистов приносят «Дарушафаке» 13 из каждых 14 очков, 92,6 процента – не самая плохая история для «Локо», который в этом КЕ пропускает намного меньше всех и вообще играет явно «от защиты». Просто Саше Обрадовичу, только что признанному лучшим тренером Кубка Европы-2017/18 (впереди самого Блатта!), надо как следует обмозговать детали: кто будет держать Уилбекина (тут одним человеком явно не обойдешься, нужен «конвейер» с постоянной помощью) и так далее.

Конечно, будет не хватать Райана Брокхоффа. Но без травмированного австралийского форварда краснодарцы играть уже постепенно привыкли. А вот то, что на тренировке подвернул голеностоп и пропустил последний матч Единой лиги ВТБ Дмитрий Кулагин, - это уже свежая «засада». Пусть такие травмы и лечатся довольно быстро: если не к первой финальной игре КЕ, то к следующим Кулагин может успеть вернуться. Без него же «Локо» в субботу проиграл «Зениту» важный «матч за третье место» в регулярном чемпионате Лиги ВТБ - последним броском на последних секундах в стиле сами понимаете какого тренера.

Но в этом КЕ именно «Локомотив» имеет рекордный результат 20-0. Ни одного поражения! Плюс очень гибкую, интересную игру: в стартовом составе Обрадович при необходимости может выпустить и двух центровых, и до четырех (!) разыгрывающих. Плюс у нас есть преимущество своей площадки. При том, что домашний зал «Дарушафаки» - не по-турецки спокойный, я бы даже сказал «театральный». В общем, ничего стра...

Нет, кое-что страшное там все-таки есть. Страшное и любимое одновременно, по имени Дэвид Блатт. Между прочим, 13 лет назад именно он выиграл несуществующий ныне турнир «Евролига ФИБА» с несуществующим ныне клубом «Динамо» (Санкт-Петербург) с точно таким же результатом, что сейчас у «Локомотива»: 20-0.

Расписание финальной серии

10 апреля, вторник

20.00. Краснодар. Локомотив (Россия) – Дарушафака (Турция)

13 апреля, пятница

20.15. Стамбул. Дарушафака (Турция) - Локомотив (Россия)

16 апреля, понедельник (если потребуется)

20.00. Краснодар. Локомотив (Россия) – Дарюшафака (Турция)

Время начала матчей - московское

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